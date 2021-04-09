Окупанти 15 разів відкривали вогонь на Донбасі

Протягом минулої доби, 8 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню, з яких 11 обстрілів - по позиціях українських захисників, 2 обстріли цивільної інфраструктури, 1 дистанційне мінування мінами ПОМ-2 та 1 факт обладнання противником фортифікаційних споруд.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

В районі оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населених пунктів Піски та Водяне, що на Приазов’ї, ворог відкривав вогонь з артилерійських установок 122-го калібру, мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Широкине ворог використовував великокаліберні кулемети, а біля селища Невельське – станкові протитанкові гранатомети.

В районі угруповання "Північ", збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів поблизу селища Луганське. Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення, несумісні з життям.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

В районі населеного пункту Водяне противник двічі здійснив артилерійський обстріл цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, з березня почали з'являтися численні відео з російською технікою, що начебто рухається до кордону з Україною. Про додаткове розгортання російських сил біля кордону повідомив і начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту в Верховній Раді.

Сполучені Штати Америки, Великобританія, Канада та НАТО висловили Україні підтримку на фоні ескалації.