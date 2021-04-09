Україні слід готуватися до загострення військового протистояння із Росією, - заступник голови ОП

Втім, на думку чиновника, світ нині не дасть Росії розпочати повномасштабну війну на території України так, як це відбулося із Грузією у 2008 році.

Україні слід чекати на загострення військового протистояння із Росією. Про це в ексклюзивному інтерв’ю LB.ua заявив заступник керівника Офісу президента – Ігор Жовква.

Так він відреагував на стягування РФ військ по усьому периметру українсько-російського кордону. Водночас він зауважив, що нині глава держави веде постійні перемовини стосовно ескалації із іноземними партнерами та постійно інформує їх про стан справ.

"На жаль, варто (очікувати загострення військового протистояння – LB.ua). І ця інформація, скажімо так, є у відповідних українських структурах. Ми у своїй роботі також послуговуємося їх інформацією та доводимо її до наших партнерів. Зокрема, з моменту ескалації ситуації біля кордонів України президент Зеленський вже провів телефонні розмови з Президентом США Джозефом Байденом, Прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, Генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом, Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдом. З кожним з цих лідерів Президент Зеленський не лише обмінявся даними, а й отримав чіткі і вчасні сигнали підтримки»", – повідомив високопосадовець.

Разом з тим, як зауважує Жовква, світ нині не дасть Росії розпочати повномасштабну війну на території України так, як це відбулося із Грузією у 2008 році.

"Тоді світ «проспав». Зараз кращий стан бойової готовності України ніж у 2014 році та рівень політичної готовності наших партнерів", – вважає дипломат.

Нагадаємо, що з березня в соціальних мережах почали з'являтися численні відео з російською технікою, що начебто рухається до кордону з Україною. Про додаткове розгортання російських сил біля кордону повідомив і начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту в Верховній Раді.

Сполучені Штати Америки, Великобританія, Канада та НАТО висловили Україні підтримку на фоні ескалації.

Через російську загрозу на кордонах України до Києва терміново вирушив голова МЗС Польщі Збігнєв Рау.