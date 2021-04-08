САП проситиме арешт з можливістю застави в 70 млн гривень для затриманого на хабарі брата Вовка

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро вручили клопотання про обрання запобіжних заходів адвокатам, підозрюваним у підбурюванні до надання $100 тис. хабаря за "правильне" рішення суддів Окружного адмінсуду Києва. Одним з підозрюваних адвокатів є брат голови цього суду Павла Вовка.

Про це повідомила пресслужба САП.

Прокурори наполягають на застосуванні до підозрюваних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 70 млн гривень та 14 млн гривень відповідно.

Клопотання скеровані до Вищого антикорупційного суду для розгляду.

Нагадаємо, 6 квітня НАБУ затримало брата голови ОАСК Павла Вовка на хабарі. Він і ще один адвокат обіцяли за $100 тис. та через голову ОАСК вирішити питання з одним із суддів про позитивне рішення у справі за позовом суб'єкта господарювання. Під час обшуків було виявлено предмети, ззовні схожі на антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича, грошові кошти у сумі понад 3,7 млн дол. США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів.

Дії адвокатів кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу.