ДБР влаштувало обшуки в головному офісі "Укрзалізниці"

Державне бюро розслідувань у четвер, 8 квітня, влаштувало обшуки в головному офісі "Укрзалізниці".

Про це повідомили кілька депутатів Верховної Ради, зокрема голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань перевірки та оцінки стану АТ "Українська залізниця" Юлія Гришина.

"Зараз Держбюро розслідувань проводить обшук у центральному офісі «Укрзалізниці». Через годину заплановано засідання нашої тимчасової слідчої комісії з УЗ. Зокрема, будемо слухати доповіді міністра Криклія, в.о. голови правління УЗ Юрика щодо критичної ситуації, яка склалася у відомчих лікарнях по боротьбі з COVID-19 і за наслідками аварії 29 березня", - написала вона в телеграмі.

Комісія була створена в кінці січня у зв'язку зі значними порушеннями в компанії, що начебто було виявлені під час планової ревізії.

Нагадаємо, що в березні 2021 року Кабінет міністрів несподівано звільнив голову правління АТ "Українська залізниця" Володимира Жмака.

В.о. голови "Укрзалізниці" у зв'язку з відставкою Жмака знову став член правління Іван Юрик, який уже виконував ці обов'язки після звільнення Євгена Кравцова і Желько Марчека.