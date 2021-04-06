Пасажири, які відкрили стрілянину в поїзді "Костянтинівка – Київ", погрожували поліції вогнем на ураження

У поліції Харківщини розповіли деталі спецоперації із затримання двох пасажирів, які вчинили стрілянину в поїзді "Костянтинівка – Київ". Задля безпеки пасажирів довелося евакуювати весь вагон.

Начальник харківської поліції Андрій Рубель ухвалив рішення про залучення до операції спецпризначенців КОРД, повідомили у пресслужбі поліції Харківської області.

"Правопорушники забарикадувалися у купе та погрожували поліцейським у разі штурму відкрити вогонь на ураження", - зазначили правоохоронці.

Агресивними пасажирами виявилися двоє військовослужбовців фельдзв'язку, які їхали до Києва.

Одного з чоловіків, 30-річного, затримали. З іншим правопорушником наразі працюють слідчі.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. За вчинення даного злочину передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. Причини стрілянини з'ясовуються.

Нагадаємо, що два пасажири поїзда "Костянтинівка – Київ" вчинили стрілянину у вагоні. Обидва є військовослужбовцями і мають дозвіл на носіння зброї. Ніхто не постраждав.