План «Денонсація». Чи потрібно скасовувати Харківські угоди
План «Денонсація». Чи потрібно скасовувати Харківські угоди
Кличко назвав умови запровадження комендантської години в Києві
Кличко назвав умови запровадження комендантської години в Києві
МЗС закликає не денонсувати Харківські угоди
МЗС закликає не денонсувати Харківські угоди
Київ у перший день посиленого карантину. Фоторепортаж
Київ у перший день посиленого карантину. Фоторепортаж
В Дубаї затримали 11 українок, які знімалися оголеними на балконі
В Дубаї затримали 11 українок, які знімалися оголеними на балконі
МВС Молдови затримали підозрюваного у викраденні судді Чауса, решта виїхали в Україну
МВС Молдови затримали підозрюваного у викраденні судді Чауса, решта виїхали в Україну
Суддя КСУ Касмінін: «Я не виключаю, що подам у відставку»
Суддя КСУ Касмінін: «Я не виключаю, що подам у відставку»
В Україні виявили південноафриканський штам ковіду. Що це означає?
В Україні виявили південноафриканський штам ковіду. Що це означає?
Росія накопичує безпрецедентну військову могутність в Арктиці, – CNN
Росія накопичує безпрецедентну військову могутність в Арктиці, – CNN
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донбасі поблизу Авдіївки загинув український військовий

На обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

На Донбасі поблизу Авдіївки загинув український військовий
Фото: agrimpasa.com

Внаслідок прицільного обстрілу зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів позицій українських захисників неподалік Авдіївки загинув український військовий.

Про це повідомляє пресцентр оперативно-тактичного угруповання "Схід".

“Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. На жаль, попри намагання лікарів, врятувати життя українського захисника не вдалося. Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника”, - йдеться у повідомленні.

На обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань РФ повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

На місці події працюють представники Військової частини та робоча група військової служби правопорядку ЗС України.

Протягом минулої доби, 4 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню.

 3 квітня, неподалік селища Шуми Донецької області внаслідок підриву на невідомому мінно-вибуховому пристрої загинув військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також