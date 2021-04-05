На Донбасі поблизу Авдіївки загинув український військовий

На обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

Внаслідок прицільного обстрілу зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів позицій українських захисників неподалік Авдіївки загинув український військовий.

Про це повідомляє пресцентр оперативно-тактичного угруповання "Схід".

“Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. На жаль, попри намагання лікарів, врятувати життя українського захисника не вдалося. Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника”, - йдеться у повідомленні.

На обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань РФ повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

На місці події працюють представники Військової частини та робоча група військової служби правопорядку ЗС України.

Протягом минулої доби, 4 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню.

3 квітня, неподалік селища Шуми Донецької області внаслідок підриву на невідомому мінно-вибуховому пристрої загинув військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил.