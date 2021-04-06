Названо імена військових, які загинули 5 квітня біля Авдіївки і Золотого (оновлено)

У понеділок, 5 квітня, від кульового поранення поблизу Авдіївки на Донеччині загинув військовослужбовець Владислав Мороз із Черкаської області.
Про це повідомила Монастирищенська міська громада.
"Захищаючи честь і незалежність нашої держави на Сході України, під час виконання бойового завдання, загинув один із її синів - молодий, сильний духом наш земляк Владислав Анатолійович Мороз", - йдеться в некролозі.
Мороз був мешканцем села Халаїдове (Уманський район).
Його застрелив російський снайпер поблизу населеного пункту Спартак.
На фейсбук-сторінці 92 ОМБр імені Івана Сірка в свою чергу повідомили ім'я військового, який загинув біля Золотого.
"Увечері 5 квітня, рашитський кат вийшов на полювання: пострілом у голову зі стрілецької зброї було вбито нашого побратима молодшого сержанта Гелебранта Віктора Васильовича. Боєць перебував на бойовому чергуванні та знаходився у засобах індивідуального захисту. На превеликий жаль, поранення було несумісне з життям", - повідомили військові.
Віктор Гелебрант - молодший сержант, командир відділення - командир машини 1-го механізованого взводу 1-ї механізованої роти 1-го механізованого батальйону військової частини А0501, проходив військову службу за контрактом.
Він був з Краснокутська, йому було 49 років, повідомила пресслужба Харківської ОДА.
Нагадаємо, що 3 квітня під Шумами на Донеччині підірвався сержант Сергій Сулима з 10-ї гірсько-штурмової бригади, уродженець Луцька.
Через те, що з початку місяця було вбито вже трьох військових, Україна ініціювала екстрене позачергове засідання Тристоронньої контактної групи.