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Названо імена військових, які загинули 5 квітня біля Авдіївки і Золотого (оновлено)

З початку квітня на фронті загинуло вже троє українських військових.

У понеділок, 5 квітня, від кульового поранення поблизу Авдіївки на Донеччині загинув військовослужбовець Владислав Мороз із Черкаської області.

Про це повідомила Монастирищенська міська громада.

"Захищаючи честь і незалежність нашої держави на Сході України, під час виконання бойового завдання, загинув один із її синів - молодий, сильний духом наш земляк Владислав Анатолійович Мороз", - йдеться в некролозі.

Фото: monastyrysche-gromada.gov.ua

Мороз був мешканцем села Халаїдове (Уманський район).

Його застрелив російський снайпер поблизу населеного пункту Спартак.

На фейсбук-сторінці 92 ОМБр імені Івана Сірка в свою чергу повідомили ім'я військового, який загинув біля Золотого.

"Увечері 5 квітня, рашитський кат вийшов на полювання: пострілом у голову зі стрілецької зброї було вбито нашого побратима молодшого сержанта Гелебранта Віктора Васильовича. Боєць перебував на бойовому чергуванні та знаходився у засобах індивідуального захисту. На превеликий жаль, поранення було несумісне з життям", - повідомили військові.

Віктор Гелебрант - молодший сержант, командир відділення - командир машини 1-го механізованого взводу 1-ї механізованої роти 1-го механізованого батальйону військової частини А0501, проходив військову службу за контрактом.

Він був з Краснокутська, йому було 49 років, повідомила пресслужба Харківської ОДА.

Нагадаємо, що 3 квітня під Шумами на Донеччині підірвався сержант Сергій Сулима з 10-ї гірсько-штурмової бригади, уродженець Луцька.

Через те, що з початку місяця було вбито вже трьох військових, Україна ініціювала екстрене позачергове засідання Тристоронньої контактної групи.

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