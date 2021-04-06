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Дороги на перевалах Закарпаття засипало снігом

Водіїв просять бути обережними.

У ніч з понеділка на вівторок дороги на перевалах Закарпаття засипало снігом.

Як повідомляє Служба автомобільних доріг у Закарпатській області, найбільше снігу випало на Ужоцькому перевалі (дорога Н-13 Львів – Самбір – Ужгород).

Через інтенсивний снігопад тимчасово довелося закривати рух для вагового транспорту по трасі М-06 Київ – Чоп від Абранського перевалу до кордону з Львівською областю.

Фото: facebook.com/cadzkp

Фото: facebook.com/cadzkp

Фото: facebook.com/Bilosh

Фото: facebook.com/Bilosh

За прогнозами синоптиків, удень 6 квітня в Закарпатській області очікується хмарна погода, часом сніг та мокрий сніг, на низовині - з дощем, подекуди значні опади. У горах можливі хуртовини. Температура повітря 1-6° тепла, на високогір'ї 4-6° морозу.

Нагадаємо, що кілька днів тому на горі Піп Іван Чорногірський за ніч випало 15 см снігу.

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