У південних прикордонних районах України оголошено збори тероборони

Збори проведуть для "посилення і захисту держкордону, боротьби з ДРГ".

У прикордонних районах України в окремих областях південного регіону оголошено збори територіальної оборони.

Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ України.

"З метою формування і підготовки підрозділів територіальної оборони (далі - ТрО) до виконання завдань за призначенням, виконання завдань ТрО щодо контролю населених пунктів, посилення і захисту державного кордону, охорони і оборони визначених об’єктів, боротьби з ДРГ у прикордонних районах країни в окремих областях південного регіону країни проводяться збори", - сказано в повідомленні.

Основними цілями зборів є удосконалення рівня вмінь і практичних навичок командирів та штабів щодо управління підрозділами, підвищення індивідуальних навичок військовослужбовців щодо виконання визначених завдань на реальних об’єктах:

по охороні та захисту адміністративного кордону з АР Крим, прикриття десантно-доступних ділянок узбережжя;

виконанні завдань з контролю населених пунктів, по охороні органів державної влади, посиленню охорони критичних об’єктів, мостів, несення служби на блокпостах, контроль населених пунктів з виконанням завдань комендантської години;

боротьба з диверсійно-розвідувальними силами, іншими озброєними формуваннями агресора та антидержавними незаконно утвореними озброєними формуваннями.

Минулого тижня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив у Раді, що Росія зганяє військову техніку до українських кордонів. Росія нарощує війська під виглядом підготовки до навчань "Захід-2021". Ворожі війська зосереджені в окупованому Криму, а також у Ростовській, Брянській і Воронезькій області. У той же день Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила заяву щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту. Така кваліфікація означає відкрите визнання того, що Україна перебуває в стані війни з Росією.

Головне управління розвідки Міноборони заявило, що Росія готова до широкомасштабних провокацій, в тому числі до наступу вглиб території України.