Денонсація Харківських угод – це один із кроків деокупації Криму, - Мінреінтеграції

Вихід із Харківських домовленостей із Російською Федерацією стане послідовним політичним рішенням та одним з кроків деокупації Криму, вважає віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

В ексклюзивному коментарі LB.ua він запевнив, що Харківські угоди знищували військово-морський потенціал України.

"Україні важливо демонструвати свою послідовну позицію щодо деокупації Крима та Севастополя. Денонсація Харківських угод - це символічний політичний сигнал. Він допоможе привезти ситуацію у відповідність зі здоровим глуздом. Бо є нонсенс: Севастополь і Крим окуповані Росією, а якщо відкрити базу законодавства, то побачимо, що Харківські угоди донині відображаються як чинні. Водночас в Конституції України вже кілька років записано, що не може бути на нашій території іноземних військових баз. До того ж ми скасували договір “Про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією”, який укладений у 1997 році”, – пояснив Резніков.

Віцепрем’єр вважає, що денонсація Харківських угод - це один із кроків деокупації Криму.

Загалом Резніков наголошує: важливо, щоби нині розпочалася робота з дослідження усіх обставин підписання домовленостей.

"Зараз важливо, що почалась робота щодо аналізу обставин підписання угод. Адже за великим рахунком Чорноморському флоту РФ було делеговано охорону морських рубежів України. Тобто було ухвалене стратегічне рішення – зупинити розвиток ВМС України. Якщо за це притягнуть винних до відповідальності, ми покажемо, що як країна ми налаштовані дуже серйозно", - пояснив він.

Нагадаємо, 16 березня у Верховній Раді зареєстрований проєкт закону щодо припинення дії так званих Харківських угод. Документом передбачається денонсувати угоду між Україною та РФ з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України, підписану 21 квітня 2010 року в Харкові, та ратифіковану Верховною радою України 27 квітня 2010 року.

Як відомо, 21 квітня 2010 року президенти України і Росії Віктор Янукович та Дмитро Медведєв підписали так звані "харківські угоди" про продовження на 25 років базування Чорноморського флоту в Криму в обмін на надання Україні стодоларової знижки на газ. Верховна Рада ратифікувала ці угоди 27 квітня 2010 року. Після окупації Криму Держдума РФ в односторонньому порядку розірвала ці угоди.

11 березня 2021 року на засіданні РНБО було прийнято рішення перевірити мотивацію депутатів, які голосували за Харківські угоди. 12 березня СБУ почала розслідувати підписання документа.

У МЗС вважають, що за порушення умов домовленостей можна отримати компенсацію від Росії за окупацію Криму, тож денонсація Харківських угод непотрібна.