У Раді зареєстрували законопроєкт про припинення дії "Харківських угод"

На думку авторів законопроєкту, підписаний у 2010 році договір дозволив Росії в подальшому окупувати Крим.

У Верховній Раді зареєстрований проєкт закону щодо припинення дії так званих "Харківських угод".

Інформація про це оприлюднена на сайті парламтенту.

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроєкту, документом передбачається денонсувати угоду між Україною та РФ з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, підписану 21 квітня 2010 року в Харкові, та ратифіковану Верховною радою України 27 квітня 2010 року.

За словами авторів документу, угоди підписували під приводом отримання Україною знижки на природний газ, проте на практиці жодних знижок надано не було. Внаслідок цього рішення у 2014 році військовослужбовці Чорноморського флоту РФ у взаємодії з іншими російськими підрозділами окупували Крим.

Авторами документу виступили депутати від "Слуги народу" Олександр Аліксійчук і Олег Дунда.

Нагадаємо, 21 квітня 2010 року президенти України і Росії Віктор Янукович та Дмитро Медведєв підписали так звані "харківські угоди" про продовження на 25 років базування Чорноморського флоту в Криму в обмін на надання Україні стодоларової знижки на газ.

Верховна Рада ратифікувала ці угоди 27 квітня 2010 року. Після окупації Криму Держдума РФ в односторонньому порядку розірвала ці угоди.

11 березня 2021 року на засіданні РНБО було прийнято рішення перевірити мотивацію депутатів, які голосували за "харківські угоди".

12 березня СБУ почала розслідувати підписання "Харківських угод".

16 березня в адміністративних будівлях органів влади, які були залучені до підготовки та ратифікації так званих "Харківських угод", були проведені обшуки.