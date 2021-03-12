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СБУ розслідує діяльність посадовців "Донецькоблгазу" через відключення 58 котелень у зоні ООС

Розслідування проводять за фактом диверсії.

СБУ розслідує діяльність посадовців "Донецькоблгазу" через відключення 58 котелень у зоні ООС
Фото: cit.ua

Головне слідче управління Служби безпеки України розпочало досудове розслідування за фактом вчинення посадовими особами ПАТ "Донецькоблгаз" диверсійних дій, які призвели до відключення 58 котелень обласного комунального підприємства в зоні проведення ООС.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Встановлено, що власниками ПАТ "Донецькоблгаз" є іноземні офшорні компанії з ознаками фіктивності, котрі підконтрольні громадянину України, який на даний час перебуває на території Російської Федерації. При цьому дане акціонерне товариство належить до об’єктів, які мають важливе народногосподарське та оборонне значення.

"На даний час проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення осіб, причетних до вчинення злочину та притягнення їх до відповідальності", - зазначають у спецслужбі.

Як відомо, 6 березня у Слов’янську ПАТ "Донецькоблгаз" здійснило відключення місцевих котелень комунального підприємства "Донецьктеплокомуненерго" від газопостачання. Це призвело до того, що пів тисячі житлових будинків і низка соціальних об’єктів, зокрема лікарні, залишилися без тепла

Така ситуація склалася не тільки в Слов’янську. Відключення відбуваються у Лимані, Часовому Ярі, Краматорську, Дружківці, Костянтинівці та інших містах і селищах області, які отримують тепло від "Донецьктеплокомуненерго".

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