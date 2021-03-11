СБУ викрила понад 90 спроб вербування жителів Донбасу спецслужбами РФ

Від українців вимагали збирати і передавати інформацію про дислокацію та переміщення військових підрозділів.

Упродовж 2020-2021 років контррозвідка Служби безпеки України зафіксувала понад 90 спроб вербування мешканців Донецької та Луганської областей спецслужбами РФ.

Про це повідомляє пресслужба ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях.

Зазначається, що здебільшого до протиправної діяльності намагаються залучати українських громадян, які виїжджають до РФ у власних справах.

“Встановлено випадки затримання людей під час проходження паспортного та митного контролю під виглядом додаткової перевірки документів. Після цього представники спецслужб РФ старалися залучити затриманих до негласної співпраці на шкоду державній безпеці України. Через погрози та залякування від українців вимагали збирати і передавати інформацію про дислокацію та переміщення військових підрозділів. Також «кураторів» цікавили персональні дані військовослужбовців Збройних Сил України та співробітників правоохоронних органів”, - йдеться у повідомленні..

В СБУ нагадали, що такі дії кваліфікуються відповідно до ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України і караються позбавленням волі терміном до 15 років. Разом з тим громадянин України, який не вчинив на виконання злочинного завдання, отриманого від представників іноземної спецслужби, жодних дій і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними, звільняється від кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, що із 2014 року Служба безпеки України відкрила 16 643 кримінальні провадження щодо державної зради і тероризму. Практично весь масив подібних злочинів пов’язаний з окупацією та агресією РФ.