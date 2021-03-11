З 2014 року СБУ відкрила понад 16,6 тис. кримінальних проваджень щодо державної зради і тероризму

Станом на початок березня у розшук оголошені 66 підозрюваних у держзраді, шпигунстві, тероризмі чи дизертирстві.

Із 2014 року Служба безпеки України відкрила 16 643 кримінальні провадження щодо державної зради і тероризму. Практично весь масив подібних злочинів пов’язаний з окупацією та агресією РФ.

Про це під час засідання в Раді нацбезпеки і оборони повідомив голова СБУ Іван Баканов, зазначали у пресцентрі Служби безпеки.

Станом на початок березня СБУ проводить досудове розслідування 134 кримінальних проваджень щодо державної зради і 572 – про вчинення терористичної діяльності у різних проявах (фінансування, участь, сприяння тощо). За державну зраду, шпигунство, дезертирство, терористичну діяльність і порушення присяги Департамент контррозвідки СБУ здійснює розшук 66 осіб, у тому числі 54 ватажків терористів ОРДЛО.

"За останні 7 років слідчі СБУ відкрили 16 643 кримінальні провадження. Вони стосуються саме державної зради та злочинів терористичної спрямованості. Тобто мова йде про статті 111, 258 - 258-1, 258-2, 258-3, 258-4 та 258-5 Кримінального кодексу України", – зазначив Баканов.

Також СБУ здійснює досудове розслідування масштабної справи за фактом розв’язання та ведення агресивної війни проти України з боку РФ. У межах цього злочину спецслужба оголосила низку підозр російським високопосадовцям, зокрема заступнику міністра оброни РФ Андрію Картаполову.

Нагадаємо, що на сьогоднішьному засіданні РНБО Служба безпеки отримала доручення перевірити депутатів, які голосували за "Харківські угоди", згідно з якими Росія розмістила в Криму свій флот.