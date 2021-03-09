З'їзд суддів обрав трьох членів Вищої ради правосуддя за своєю квотою

Нові члени ВРП вже склали присягу перед з'їздом суддів.

Делегати XVIII чергового з'їзду суддів обрали суддів Сергія Болотіна, Віталія Саліхова і Валерія Сухового членами Вищої ради правосуддя (ВРП) за квотою з'їзду суддів.

Про це повідомляє пресцентр Вищої ради правосудді.

З'їзд суддів обирає за своєю квотою чотирьох членів Вищої ради правосуддя.

Найбільшу кількість голосів делегатів з'їзду отримали суддя Київського апеляційного суду Віталій Саліхов (151 голос), суддя Хмельницького апеляційного суду Сергій Болотін (148) та суддя Касаційного господарського суду в складі Верховного суду Валерій Суховий (147).

Зазначається, що рішенням з'їзду ці троє суддів обрані членами ВРП і вже склали присягу перед з'їздом суддів.

Окрім того, судді Олександр Панасюк та Інна Плахтій набрали приблизно рівну кількість голосів, тому для обрання четвертого члена ВСП з'їзд проведе повторне голосування завтра, 10 березня.

Нагадаємо, 9-11 березня в Києві відбувається XVIII з'їзд суддів України. Черговий з’їзд суддів, на якому мали призначити суддю КСУ, був запланований на початок квітня 2020 року. Його проведення відклали через погіршення ситуації з коронавірусом і запровадженим в Україні карантином.

Згодом проведення з’їзду було перенесено на кінець лютого 2021-го.

Відповідно до Конституції, з’їзд суддів України призначає 6 суддів КСУ з 18-ти. Наразі одне з місць у КСУ за цією квотою залишається вакантним.

5 березня посли країн "Великої сімки" закликали з'їзд суддів України відкласти призначення суддів до Вищої ради правосуддя та Конституційного Суду до затвердження нових процесів їх відбору.