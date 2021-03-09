П’ятеро суддів зняли свої кандидатури з виборів до Вищої ради правосуддя

Наразі на чотири посади у ВРП претендують 29 кандидатів.

П’ятеро кандидатів на обрання XVIII з’їздом суддів України до Вищої ради правосуддя зняли свої кандидатури.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Зокрема, про зняття своєї кандидатури оголосила голова Дніпровського апеляційного суду Наталія Деркач.

"Хочу зазначити, що я є головою Дніпровського апеляційного суду і коли я подавала заяву на те, що я буду брати участь у конкурсі, я мала намір дотично застосувати свій досвід на посаді судді, оскільки я 33 роки працюю в суді, а в загалі в судовій системі більш як 40 років. Однак як голова Дніпровського апеляційного суду я, по-перше, повинна прийняти всі залежні від мене міри для того, щоб належно працював ввірений мені колектив", - сказала Деркач.

Вона додала, що на сьогодні Дніпровський апеляційний суд "входить у трійку потужних судів з дуже великим навантаженням".

“Оскільки судова система є незалежною за рахунок належної роботи судів, я вважаю за необхідне як голова суду зробити заяву, що я знімаю свою кандидатуру і думаю, що з порозумінням делегати і запрошені поставляться до такої моєї позиції”, - сказала голова Дніпровського апеляційного суду.

Також голова Ради суддів Богдан Моніч поінформував про надходження заяв від кількох кандидатів про зняття своєї кандидатури з обрання до ВРП.

"Так само до нас надійшла ще низка заяв від кандидатів до Вищої ради правосуддя... З’їзду суддів від кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя Денисюк Тетяни Станіславівни заява: знімаю свою кандидатуру з виборів кандидатів у члени Вищої ради правосуддя", - озвучив Моніч.

Аналогічні заяви, за словами Моніча, надійшли також від Віктора Данка, Андрія Рябішина та Олени Журавської.

Таким чином, наразі на чотири посади у ВРП претендують 29 кандидатів.

Нагадаємо, сьогодні в Києві почав роботу XVIII з’їзд суддів України. Він проходить у "Президент Готелі" під посиленою охороною поліції та Національної гвардії, також присутні працівники ДСНС, медики.

На обговорення з’їзду винесені питання про обрання членів ВРП, про обрання Ради суддів України (РСУ), про призначення судді Конституційного Суду. Окрім того, планується заслухати звіт РСУ про виконання завдань органів суддівського самоврядування щодо забезпечення незалежності судів і суддів, стан організаційного та фінансового забезпечення діяльності судів та інформацію голови Державної судової адміністрації про її діяльність, зокрема щодо організаційного, фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності органів судової влади.

З’їзд триватиме упродовж 9-11 березня 2021 року.

Зранку перед "Президент Готелем" зібралися активісти, які вимагали відкласти обрання нових членів ВРП та нового суддю КСУ.

3 березня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 3711-д, що відновлює роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Законопроєктом визначається порядок формування ВККС. Пропонується, щоб до складу ВККС входило 16 людей, які будуть призначатися Вищої радою правосуддя терміном на 4 роки.