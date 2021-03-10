З’їзд суддів не зміг обрати кандидата в КСУ і проведе повторне голосування

До бюлетеню внесуть прізвища двох кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів.

Делегати ХVІІІ З’їзду суддів не змогли обрати суддю Конституційного Суду в першому турі, оскільки жоден із кандидатів не набрав необхідної кількості голосів, тож проведуть повторне голосування.

Як повідомляє Укрінформ, за результатами підрахунку голосів найбільшу підтримку серед делегатів отримали два кандидати на посади судді Конституційного Суду - голова Херсонського апеляційного суду Олександр Коровайко, за якого віддали свої голоси 102 делегати, та суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Олександр Прокопенко, за якого проголосували 58 делегатів.

Також делегати з’їзду затвердили форму бюлетеня для проведення повторного таємного голосування з обрання судді Конституційного Суду, до якого включені прізвища двох кандидатів.

Делегати з'їзду обирали суддю Конституційного Суду України з-поміж семи претендентів, прізвища яких включені до бюлетеню для голосування.

Так, на посаду судді КСУ претендували суддя Деснянського районного суду міста Києва Валерія Бабко, суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Микола Гусак, голова Херсонського апеляційного суду Олександр Коровайко, суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Олександр Прокопенко, професор кафедри теорії та філософії права Львівського національного університету ім. Івана Франка Оксана Грищук, заступник начальника (директора) відділу "Тестологічний центр" Національної школи суддів Михайло Цуркан та суддя Харківського апеляційного суду Віктор Яцина.

Нагадаємо, 10 березня 2021 року стартував триденний XVIII черговий з'їзд суддів, одним з завданням якого обрання нових членів ВРП.

У перший день роботи з'їзду членами ВРП було обрано суддю Київського апеляційного суду Віталія Саліхова, суддю Хмельницького апеляційного суду Сергія Болотіна та суддю Касаційного господарського суду в складі Верховного суду Валерія Сухового.

У середу З’їзд суддів України обрав останнього, четвертого члена Вищої ради правосуддя за своєю квотою. Ним стала суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Інна Плахтій.