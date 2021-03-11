Фото: fасebook/Офіс Генерального прокурора

Служба безпеки України викрила масштабну оборудку з "тіньової" реалізації неякісних нафтопродуктів. Орієнтовна сума ухилення від сплати податків становить близько 240 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 3 ст. 209 (легалізація чи відмивання майна, одержаного злочинним шляхом); ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків); ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем); ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення підакцизних товарів).

Встановлено, що організатори оборудки свідомо ухилялися від сплати податків до держбюджету чим завдали збитків у великих розмірах.

Наразі проводиться понад 140 санкціонованих обшуків у 13 офісних приміщеннях, 7 нафтобазах, 13 морських суднах, 105 автозаправних станціях та 2 відділах митного оформлення.

Фото: fасebook/Офіс Генерального прокурора

Фото: fасebook/Офіс Генерального прокурора

Оновлено. Як повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням наджерела в правоохоронних органах, мова йде про мережі АЗС Glusco, яку пов'язують з Віктором Медведчуком.

Раніше профільне видання enkorr повідомило, що СБУ та Державна податкова служба проводять масштабну спецоперацію на об'єктах мережі автозаправних станцій Glusco.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині викрили схему ухилення від сплати податків на 180 млн грн.