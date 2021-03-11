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Окупанти двічі обстріляли позиції ЗСУ біля Пищевика

Втрат серед військових немає.

Окупанти двічі обстріляли позиції ЗСУ біля Пищевика
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню, обстрілявши позиції Збройних сил України із автоматичних станкових гранатометів неподалік населеного пункту Пищевик, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Про це повідомив пресцентр операції Об'єднаних сил.

Бойових втрат серед українських воїнів немає.

На інших ділянках уздовж лінії розмежування спостерігається тиша.

"Про всі факти порушень з боку російсько- окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ. Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - зазначили у штабі.

Також повідомляється, що піротехніки ДСНС розмінували майже 5,5 гектарів території та передали на знищення 127 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, в середу, 10 березня, в результаті обстрілу російськими найманцями українських позицій поблизу Старогнатівки загинув український військовослужбовець.

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