Окупанти двічі обстріляли позиції ЗСУ біля Пищевика

Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню, обстрілявши позиції Збройних сил України із автоматичних станкових гранатометів неподалік населеного пункту Пищевик, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Про це повідомив пресцентр операції Об'єднаних сил.
Бойових втрат серед українських воїнів немає.
На інших ділянках уздовж лінії розмежування спостерігається тиша.
"Про всі факти порушень з боку російсько- окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ. Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - зазначили у штабі.
Також повідомляється, що піротехніки ДСНС розмінували майже 5,5 гектарів території та передали на знищення 127 вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, в середу, 10 березня, в результаті обстрілу російськими найманцями українських позицій поблизу Старогнатівки загинув український військовослужбовець.