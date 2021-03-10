Україна позичить у Франції 116 млн євро на патрульні катери для прикордонників

Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про позику на закупівлю 20 катерів морської безпеки відповідно до Рамкового договору між Україною та Францією.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

"Урядом схвалено розроблений Мінфіном проект розпорядження “Про здійснення державних зовнішніх запозичень відповідно до Рамкового договору між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки посилення морської безпеки та охорони України”. Реалізація розпорядження надає право Міністру фінансів України укласти кредитні договори в рамках підтримки Уряду Франції для реалізації державного інвестиційного проекту – закупівлі 20 катерів морської безпеки та охорони морських кордонів", - йдеться у повідомленні.

Загалом Україна запозичить 116 млн євро терміном на 10 років. З них 76 млн євро будуть взяті під гарантії Французького експортного агентства Bpifrance Assurance Export, ще 40 млн євро - через пряму позику Казначейства Франції. Дана сума покриє 85% вартості контракту на поставку 20 катерів OCEA FPB 98.

Нагадаємо, за умовами рамкової міжурядової угоди, підписаної у Парижі 19 листопада 2019 року міністрами внутрішніх справ України і Франції, чверть замовлення буде виконано вітчизняним суднобудівним підприємством за французькими технологіями.

Угода була ратифікована Верховною Радою України 4 березня 2020 року. Вона передбачає кредитування урядом Франції та провідними європейськими банками будівництва кораблів на суму 136,5 млн. євро.