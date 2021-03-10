Шевченківська премія-2021: Оксана Луцишина, Борис Михайлов, Валентин Васянович – серед лауреатів
Шевченківська премія-2021: Оксана Луцишина, Борис Михайлов, Валентин Васянович – серед лауреатів
Китайські інвестори "Мотор Січі" пообіцяли зганьбити Україну в арбітражі
Китайські інвестори "Мотор Січі" пообіцяли зганьбити Україну в арбітражі
Зеленський фейковою цитатою Шевченка показав, як працює дезінформація
Зеленський фейковою цитатою Шевченка показав, як працює дезінформація
Зеленський: питання мови в Україні не на часі
Зеленський: питання мови в Україні не на часі
У Києві влаштували протест через призначення нових членів Вищої ради правосуддя і судді Конституційного суду
У Києві влаштували протест через призначення нових членів Вищої ради правосуддя і судді Конституційного суду
Притула йде з ТВ-проєкту "Де логіка?" через ​"бенефіціарів із російськими паспортами"
Притула йде з ТВ-проєкту "Де логіка?" через ​"бенефіціарів із російськими паспортами"
Молчание Киева и украинская стратегия Байдена
Молчание Киева и украинская стратегия Байдена
Секретар РНБО: англійська має стати другою мовою в країні
Секретар РНБО: англійська має стати другою мовою в країні
СБУ допитала Медведчука у справі про держзраду (оновлено)
СБУ допитала Медведчука у справі про держзраду (оновлено)
ГоловнаСвіт

Україна позичить у Франції 116 млн євро на патрульні катери для прикордонників

Ця сума покриє 85% вартості контракту на поставку 20 катерів.

Україна позичить у Франції 116 млн євро на патрульні катери для прикордонників

Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про позику на закупівлю 20 катерів морської безпеки відповідно до Рамкового договору між Україною та Францією.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

"Урядом схвалено розроблений Мінфіном проект розпорядження “Про здійснення державних зовнішніх запозичень відповідно до Рамкового договору між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки посилення морської безпеки та охорони України”. Реалізація розпорядження надає право Міністру фінансів України укласти кредитні договори в рамках підтримки Уряду Франції для реалізації державного інвестиційного проекту – закупівлі 20 катерів морської безпеки та охорони морських кордонів", - йдеться у повідомленні.

Загалом Україна запозичить 116 млн євро терміном на 10 років. З них 76 млн євро будуть взяті під гарантії Французького експортного агентства Bpifrance Assurance Export, ще 40 млн євро - через пряму позику Казначейства Франції. Дана сума покриє 85% вартості контракту на поставку 20 катерів OCEA FPB 98.

Нагадаємо, за умовами рамкової міжурядової угоди, підписаної у Парижі 19 листопада 2019 року міністрами внутрішніх справ України і Франції, чверть замовлення буде виконано вітчизняним суднобудівним підприємством за французькими технологіями.

Угода була ратифікована Верховною Радою України 4 березня 2020 року. Вона передбачає кредитування урядом Франції та провідними європейськими банками будівництва кораблів на суму 136,5 млн. євро.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також