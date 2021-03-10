З початку доби окупанти чотири рази порушували режим припинення вогню на Донбасі

Від початку доби 10 березня російські найманці чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

Про це інформує пресцентр операції Об’єднаних сил.

"Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних Сил України. З початку доби було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Українські захисники на провокаційні дії з боку збройних формувань РФ не піддавалися, вогонь у відповідь не відкривали. Втрат серед наших воїнів немає", - сказано у вечірньому зведенні.

Повідомляється, що у передмісті селищ Південне та Троїцьке окупанти відкривали провокаційний вогонь у бік українських захисників з ручного протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета. Неподалік Авдіївки та Водяного, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів.

Про всі факти порушень з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Нагадаємо, що за останню добу на Донбасі зареєстрували одразу два десятки порушень режиму тиші.

Представник ОРДО від України в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш вважає, що Москва готує військову провокацію, яка може стати приводом для введення в ОРДЛО "російських миротворців".

Керівник української делегації в Тристоронній контактній групі, перший президент Леонід Кравчук заявив, що Україна не готує наступу на Донбасі, але готова захищатися від Росії та її бойовиків.