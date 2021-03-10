Зеленський фейковою цитатою Шевченка показав, як працює дезінформація
Зеленський фейковою цитатою Шевченка показав, як працює дезінформація
Зеленський: питання мови в Україні не на часі
Зеленський: питання мови в Україні не на часі
Шевченківська премія-2021: Оксана Луцишина, Борис Михайлов, Валентин Васянович – серед лауреатів
Шевченківська премія-2021: Оксана Луцишина, Борис Михайлов, Валентин Васянович – серед лауреатів
У Києві влаштували протест через призначення нових членів Вищої ради правосуддя і судді Конституційного суду
У Києві влаштували протест через призначення нових членів Вищої ради правосуддя і судді Конституційного суду
Секретар РНБО: англійська має стати другою мовою в країні
Секретар РНБО: англійська має стати другою мовою в країні
Притула йде з ТВ-проєкту "Де логіка?" через ​"бенефіціарів із російськими паспортами"
Притула йде з ТВ-проєкту "Де логіка?" через ​"бенефіціарів із російськими паспортами"
Китайські інвестори "Мотор Січі" пообіцяли зганьбити Україну в арбітражі
Китайські інвестори "Мотор Січі" пообіцяли зганьбити Україну в арбітражі
СБУ допитала Медведчука у справі про держзраду (оновлено)
СБУ допитала Медведчука у справі про держзраду (оновлено)
Молчание Киева и украинская стратегия Байдена
Молчание Киева и украинская стратегия Байдена
ГоловнаСуспільствоВійна

З початку доби окупанти чотири рази порушували режим припинення вогню на Донбасі

Українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

З початку доби окупанти чотири рази порушували режим припинення вогню на Донбасі
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Від початку доби 10 березня російські найманці чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

Про це інформує пресцентр операції Об’єднаних сил.

"Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних Сил України. З початку доби було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Українські захисники на провокаційні дії з боку збройних формувань РФ не піддавалися, вогонь у відповідь не відкривали. Втрат серед наших воїнів немає", - сказано у вечірньому зведенні.

Повідомляється, що у передмісті селищ Південне та Троїцьке окупанти відкривали провокаційний вогонь у бік українських захисників з ручного протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета. Неподалік Авдіївки та Водяного, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів.

Про всі факти порушень з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Нагадаємо, що за останню добу на Донбасі зареєстрували одразу два десятки порушень режиму тиші.

Представник ОРДО від України в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш вважає, що Москва готує військову провокацію, яка може стати приводом для введення в ОРДЛО "російських миротворців".

Керівник української делегації в Тристоронній контактній групі, перший президент Леонід Кравчук заявив, що Україна не готує наступу на Донбасі, але готова захищатися від Росії та її бойовиків.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також