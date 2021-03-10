У Кремлі прокоментували можливість зустрічі Путіна та Зеленського

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував можливість зустрічі Володимира Путіна та Володимира Зеленського.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
"Ви знаєте, що президент Путін ніколи не спростовує апріорі будь-які зустрічі, тим більше коли зустрічі можуть бути результативними і принести користь усім", - сказав Пєсков.
При цьому він наголосив, що "будь-яка зустріч має бути добре підготовлена". За його словами, в даному випадку підготовка полягає у "виконанні домовленостей".
"Будь-яка зустріч, тим більше на вищому рівні, повинна бути добре підготовлена, в даному випадку кращою підготовкою може і повинно бути виконання раніше досягнутих домовленостей. В першу чергу ми говоримо про Мінські домовленності, а в другу чергу - говоримо про тих домовленості, які були досягнуті в Парижі", - пояснив прессекретар Путіна.
Нагадаємо, напередодні Зеленський заявив про готовність зустрітися з кожним із лідерів країн "нормандської четвірки" окремо, якщо чотиристоронні переговори будуть відкладатися.
Останній саміт "нормандської четвірки" відбувся 9 грудня 2019 року.