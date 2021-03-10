Притула йде з ТВ-проєкту "Де логіка?" через ​"бенефіціарів із російськими паспортами"
Притула йде з ТВ-проєкту "Де логіка?" через ​"бенефіціарів із російськими паспортами"
Молчание Киева и украинская стратегия Байдена
Молчание Киева и украинская стратегия Байдена
Зеленський: питання мови в Україні не на часі
Зеленський: питання мови в Україні не на часі
Шевченківська премія-2021: Оксана Луцишина, Борис Михайлов, Валентин Васянович – серед лауреатів
Шевченківська премія-2021: Оксана Луцишина, Борис Михайлов, Валентин Васянович – серед лауреатів
У Києві влаштували протест через призначення нових членів Вищої ради правосуддя і судді Конституційного суду
У Києві влаштували протест через призначення нових членів Вищої ради правосуддя і судді Конституційного суду
Секретар РНБО: англійська має стати другою мовою в країні
Секретар РНБО: англійська має стати другою мовою в країні
СБУ допитала Медведчука у справі про держзраду (оновлено)
СБУ допитала Медведчука у справі про держзраду (оновлено)
Зеленський фейковою цитатою Шевченка показав, як працює дезінформація
Зеленський фейковою цитатою Шевченка показав, як працює дезінформація
Китайські інвестори "Мотор Січі" пообіцяли зганьбити Україну в арбітражі
Китайські інвестори "Мотор Січі" пообіцяли зганьбити Україну в арбітражі
ГоловнаСвіт

У Кремлі прокоментували можливість зустрічі Путіна та Зеленського

"Президент РФ ніколи не спростовує апріорі будь-які зустрічі, тим більше коли вони можуть бути результативними".

У Кремлі прокоментували можливість зустрічі Путіна та Зеленського
Архівне фото
Фото: EPA/UPG

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував можливість зустрічі Володимира Путіна та  Володимира Зеленського.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Ви знаєте, що президент Путін ніколи не спростовує апріорі будь-які зустрічі, тим більше коли зустрічі можуть бути результативними і принести користь усім", - сказав Пєсков.

При цьому він наголосив, що "будь-яка зустріч має бути добре підготовлена". За його словами, в даному випадку підготовка полягає у "виконанні домовленостей".

"Будь-яка зустріч, тим більше на вищому рівні, повинна бути добре підготовлена, в даному випадку кращою підготовкою може і повинно бути виконання раніше досягнутих домовленостей. В першу чергу ми говоримо про Мінські домовленності, а в другу чергу - говоримо про тих домовленості, які були досягнуті в Парижі", - пояснив прессекретар Путіна.

Нагадаємо, напередодні Зеленський заявив про готовність зустрітися з кожним із лідерів країн "нормандської четвірки" окремо, якщо чотиристоронні переговори будуть відкладатися.

Останній саміт "нормандської четвірки" відбувся 9 грудня 2019 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також