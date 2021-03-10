Зеленський фейковою цитатою Шевченка показав, як працює дезінформація
Зеленський фейковою цитатою Шевченка показав, як працює дезінформація
СБУ допитала Медведчука у справі про держзраду (оновлено)
СБУ допитала Медведчука у справі про держзраду (оновлено)
Молчание Киева и украинская стратегия Байдена
Молчание Киева и украинская стратегия Байдена
Секретар РНБО: англійська має стати другою мовою в країні
Секретар РНБО: англійська має стати другою мовою в країні
Притула йде з ТВ-проєкту "Де логіка?" через ​"бенефіціарів із російськими паспортами"
Притула йде з ТВ-проєкту "Де логіка?" через ​"бенефіціарів із російськими паспортами"
У Києві влаштували протест через призначення нових членів Вищої ради правосуддя і судді Конституційного суду
У Києві влаштували протест через призначення нових членів Вищої ради правосуддя і судді Конституційного суду
Китайські інвестори "Мотор Січі" пообіцяли зганьбити Україну в арбітражі
Китайські інвестори "Мотор Січі" пообіцяли зганьбити Україну в арбітражі
Шевченківська премія-2021: Оксана Луцишина, Борис Михайлов, Валентин Васянович – серед лауреатів
Шевченківська премія-2021: Оксана Луцишина, Борис Михайлов, Валентин Васянович – серед лауреатів
Зеленський: питання мови в Україні не на часі
Зеленський: питання мови в Україні не на часі
ГоловнаСвіт

Росія уповільнила роботу Twitter і погрожує повністю заблокувати соцмережу

Роскомнагляд вимагає від соцмережі видалення 3000 дописів, що порушують російське законодавство. 

Росія уповільнила роботу Twitter і погрожує повністю заблокувати соцмережу

У Росії з 10 березня почали уповільнювати швидкість роботи Twitter, а Роскомнагляд вимагає від соцмережі "дотримуватися норм російського законодавства та захистити росіян від впливу протиправного контенту".

Роскомнагляд заявив, що "інтернет-сервісом Twitter у період з 2017 до нині не видаляється контент, який схиляє неповнолітніх до самогубств, містить дитячу порнографію та інформацію про вживання наркотичних речовин". Як пише РБК, російський регулятор повідомив про 3000 невидалених дописів, які не відповідають вимогам.

На першому етапі "санкцій" проти Twitter доступ до соцмережі уповільнять для половини користувачів комп'ютерів та на всіх мобільних. Роскомнагляд також пообіцяв заблокувати доступ до сервісу, якщо контент не буде видалено. 

Технічно сповільнення роботи можна виконати завдяки устаткуванню, що встановлене у мережах операторів у межах так званого закону про суверенний Рунет. 

Reuters підкреслює, що Twitter, як і інші американські соцмережі, широко використовується союзниками опозиціонера Олексія Навального. 

Нагадаємо, що у березні соціальна мережа Facebook заблокувала повідомлення російських ЗМІ про затримання у Воронежі "прихильників української молодіжної радикальної групи". Як джерело журналісти використовували пресреліз Слідчого комітету. 

У Росії у відповідь на блокування також пригрозили "санкціями". 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також