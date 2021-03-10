Росія уповільнила роботу Twitter і погрожує повністю заблокувати соцмережу

У Росії з 10 березня почали уповільнювати швидкість роботи Twitter, а Роскомнагляд вимагає від соцмережі "дотримуватися норм російського законодавства та захистити росіян від впливу протиправного контенту".

Роскомнагляд заявив, що "інтернет-сервісом Twitter у період з 2017 до нині не видаляється контент, який схиляє неповнолітніх до самогубств, містить дитячу порнографію та інформацію про вживання наркотичних речовин". Як пише РБК, російський регулятор повідомив про 3000 невидалених дописів, які не відповідають вимогам.

На першому етапі "санкцій" проти Twitter доступ до соцмережі уповільнять для половини користувачів комп'ютерів та на всіх мобільних. Роскомнагляд також пообіцяв заблокувати доступ до сервісу, якщо контент не буде видалено.

Технічно сповільнення роботи можна виконати завдяки устаткуванню, що встановлене у мережах операторів у межах так званого закону про суверенний Рунет.

Reuters підкреслює, що Twitter, як і інші американські соцмережі, широко використовується союзниками опозиціонера Олексія Навального.

Нагадаємо, що у березні соціальна мережа Facebook заблокувала повідомлення російських ЗМІ про затримання у Воронежі "прихильників української молодіжної радикальної групи". Як джерело журналісти використовували пресреліз Слідчого комітету.

У Росії у відповідь на блокування також пригрозили "санкціями".