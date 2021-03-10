Німеччина призупинила виплати допомоги бізнесу через крадіжку мільйонів євро шахраями

Злочинці оформлювали допомогу на реальні фірми, але з підставними рахунками.

У Німеччині шахраї викрали мільйони євро з програми допомоги бізнесу в часи пандемії. Вони оформлювали державну допомогу на реальні фірми, але зі своїми підставними банківськими даними.

Влада призупинила виплати за кількома програмами фіндопомоги, повідомило міністерство економіки Німеччини. Уряд пояснив цей вимушений захід виявленням великої кількості шахрайства, пише DW.

"У деяких випадках виникає підозра, що державні гроші на одержання допомоги були неправомірно перенаправлені", - зазначали в міністерстві.

Виплати поставили на паузу для компаній, які звернулись за ними у листопаді та грудні. Призупинення почалося з 5 березня, однак кількість фірм, яких це торкнулося, не називається, додає Reuters.

Федеральне об'єднання середнього бізнесу розкритикувало призупинення виплат, адже це ставить у скрутне становище підприємців. Цю позицію підтримала і німецька опозиція.

Офіційно уряд не назвав суму збитків, але видання Business Insider писало, що мова йде про мільйони євро. Шахраї реєструвалися на сайті Мінфіну з фейковими даними та оформлювали допомогу для фірм. Компанії гроші не отримали, оскільки вони спрямовувалися на рахунки злочинців.

За днаими ЗМІ, до шахрайства причетні і податкові консультанти, від яких уряд вимагає перевірки заявки на отримання допомоги.

Нагадаємо, у грудні кіберполіція України повідомила про шахраїв, які в мережі Інтернет виманюють гроші у громадян під виглядом надання державних компенсаційних виплат. Для введення в оману вони використовували відео з президентом Володимиром Зеленським.