Прем'єр Вірменії оголосив про звільнення глави Генштабу без схвалення президента

Прем'єр пояснив таке рішення тим, що президент Саркісян не підписав указ про звільнення Гаспаряна в термін і не став оскаржувати його в Конституційному суді.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про звільнення з посади голови Генерального штабу країни Оніка Гаспаряна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пашиняна.

Прем'єр пояснив таке рішення тим, що президент Армен Саркісян не підписав указ про звільнення Гаспаряна в термін і не став оскаржувати його в Конституційному суді.

"Беручи за основу той факт, що президент Армен Саркісян не підписав проєкт указу про звільнення начальника Генштабу ВС, однак не став оскаржувати його в Конституційному суді, з 10 березня глава Генштабу ЗС Онік Гаспарян звільняється від займаної посади силою закону", - йдеться в заяві Пашиняна.

Нагадаємо, 25 лютого у столиці Вірменії протестувальники перекрили рух на низці центральних проспектів і вулиць і зажадали відставки Пашиняна. Після цього він заявив про спробу військового перевороту.

Пізніше прем'єр Вірменії двічі направляв на підпис президенту указ про звільнення голови Генштабу.