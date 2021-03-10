Мінськ висилає польського дипломата "за участь у неофіційному заході"

Білорусь висилає консула генерального консульства Республіки Польща у Бресті за участь у неофіційному заході, присвяченому Дню "проклятих солдатів" (учасники антирадянського збройного підпілля, яке діяло в Польщі в другій половині 1940-х і в 1950-х роках - ред.).

Про це повідомила пресслужба МЗС Білорусі.

"9 березня 2021 року до МЗС Білорусі викликали тимчасового повіреного у справах Польщі в Білорусі Мартіна Войцеховського. Під час зустрічі польському дипломатові було заявлено рішучий протест у зв'язку з участю консула генерального консульства Республіки Польща у Бресті Єжи Тимофеюка в неофіційному заході, присвяченому "дню проклятих солдатів", що відбувся 28 лютого 2021 року в Бресті за участю представників пов'язаних із Польщею неурядових і молодіжних організацій", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим польській стороні було вручено ноту, в якій консулові Тимофеюку "запропоновано залишити територію Білорусі".

"Принципова й послідовна позиція білоруської сторони щодо "проклятих солдатів" і їхніх типових представників - "банди Бурого" - залишається незмінною і неодноразово доводилася до відома польської сторони. Абсолютно неприйнятні для нас героїзація воєнних злочинців, цинічне виправдання геноциду білоруського народу, грубі порушення зобов'язань польської сторони щодо недопущення героїзації нацизму", - заявили у відомстві.

Нагадаємо, раныше голова Комітету державної безпеки Білорусі Іван Тертель заявив, що з території України великими партіями незаконно поставляється зброя, призначена для дестабілізації ситуації в країні. Він також зазначив, що загроза надходить "з країн Західної Європи, а саме - України та Польщі".