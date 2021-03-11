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​У Карпатах припинили пошуки туриста з Києва, який загубився в ніч з 13 на 14 лютого

Жодних зачіпок, які могли б вказати на місцеперебування чоловіка, не виявили.

​У Карпатах припинили пошуки туриста з Києва, який загубився в ніч з 13 на 14 лютого
Фото: dsns.gov.ua

Закарпатські рятувальники припинили пошуки туриста-лижника з Києва, який загубився в районі гори Гемба в ніч з 13 на 14 лютого.

Про повідомила речниця Управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України області Наталія Батир, передає УНІАН.

За її словами, рішення про припинення пошуків туриста рятувальники ухвалили 5 березня.

"Згідно з чинним законодавством, активна пошуково-рятувальна фаза триває три доби, надалі вона продовжується до семи діб. Після цього може тривати за рішенням керівництва Держслужби з надзвичайних ситуацій. Ми продовжували пошуки", - розповіла Батир.

Вона зазначила, що рятувальники шукали чоловіка майже місяць.

"Слідів туриста не знайдено, решток одягу чи спорядження теж, слідів життєдіяльності чи інших зачіпок, які б нам дали можливість встановити, що він просувався тим чи іншим маршрутом, немає. Тому й було ухвалено рішення про припинення пошуків", - пояснила Батир.

Речниця також додала, що таких довготривалих пошуків однієї людини на Закарпатті ще не було. До операції залучали 8 гірських пошуково-рятувальних відділень ДСНС Закарпаття, Львівщини, зокрема й 2-й спеціальний центр швидкого реагування ДСНС України міста Дрогобич, лісників, волонтерів. Також територію обстежували з повітря за допомогою гелікоптерів МІ-8 та SuperPuma спеціального авіаційного загону ДСНС.

Нагадаємо, 15 січня волонтери та рятувальники знайшли за півкілометра від кордону на румунській стороні 25-річного львів’янина, який заблукав під час проходження туристичного маршруту на горі Піп Іван Мармароський Рахівського району. Чоловіка відправили до лікарні.

20 січня рятувальники знову шукали туриста-лижника, який заблукав на горі Гемба.

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