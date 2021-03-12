Колишній "топ" ПриватБанку після арешту переписав на родичів десятки мільйонів гривень

Втім правоохоронцям все ж вдалося арештувати частину майна фігуранта: 8 житлових будинків, 2 квартири, 20 земельних ділянок, 6 автомобілів та 1 судно.

Активи колишнього першого заступника голови правління "ПриватБанку" Володимира Яценка після його затримання були переписані на його цивільну дружину та доньку. Йдеться про десятки мільйонів гривень, якими Яценко володів через частки в компаніях.

Про це йдеться в розслідуванні проєкту "Слідство.Інфо".

Як зазначають журналісти, зміна власників активів відбувалася у той час, коли банкір перебував в ізоляторі тимчасового тримання, куди його доправили після затримання в аеропорту “Бориспіль”.

Так, ввечері 22 лютого цивільна дружина Яценка отримала частку розміром 172 тисячі гривень в ТОВ "Фінтех бенд" - компанії, яка створювала "Монобанк". Того ж дня вона стала власницею частки Яценка розміром 488 тисяч гривень в компанії "Естейт сіті" і частки в 162 тисячі гривень у компанії "Ейсі дісі процесінг".

Наступного дня, 23 лютого, на доньку Яценка, Ганну, перейшли великі активи у двох аграрних компаніях - 100% підприємства "Улянівка агро" та 90% компанії "Машівка агро альянс" вартістю 32,5 мільйони гривень.

За інформацією журналістів, компанії переписувалися на підставі нотаріальної довіреності, яку Яценко підписав, ймовірно, напередодні затримання в "Борисполі".

"Зазвичай у таких корупційних справах відразу після затримання детективи НАБУ накладають так званий попередній арешт на майно та активи підозрюваного. Це робиться саме з тією метою, аби затриманий не міг переписати їх на інших людей - як це сталося в цьому випадку. Потім детективи та прокурори йдуть у Вищий антикорупційний суд, аби вже суддя вирішив, чи арештовувати активи підозрюваного. Оскільки правоохоронці звернулися до суду вже після того, як активи були переписані на цивільну дружину, то Вищий антикорупційний суд відмовився їх арештувати", - йдеться у розслідуванні.

Щодо активів, які були переписані на доньку банкіра, за інформацією "Слідства.Інфо", правоохоронці ще не зверталися до суду з клопотанням про їх арешт.

На запит журналістів у прес-службі НАБУ повідомили, що детективи завчасно не ініціювали накладення тимчасового арешту на це майно через завантаженість та інші пріоритети, зокрема через загрозу витоку інформації про погодження повідомлень про підозру.

Водночас, у НАБУ повідомили, що їм вдалося арештувати майно, яке було безпосередньо у власності Яценка. Зокрема, йдеться про 8 житлових будинків, 2 квартири, 20 земельних ділянок, 6 автомобілів та 1 судно.

Яценко є одним з фігурантів справи щодо оскаржування націоналізації ПриватБанку. До націоналізації він володів 0,3236% акцій банку.

22 лютого літак з Яценком на борту, який прямував з Дніпра в напрямку Відня, посадили в київському аеропорту “Бориспіль”. Яценка затримали та доправили до СІЗО. Йому повідомили про підозру за ч. 5 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). 25 лятого він вийшов на волю під заставу у 52,21 млн грн.

Нагадаємо, 18 грудня 2016 року уряд України ухвалив рішення про націоналізацію ПриватБанку у зв'язку з його неплатоспроможністю.

Залучена 2017 року компанія Kroll за підсумками аудиту банку встановила, що до націоналізації ПриватБанк був об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків мінімум $5,5 млрд.

Банком раніше володіли Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов.