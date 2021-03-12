На будівництві казарм у Львові розтратили майже 5 млн грн, - ДБР

Генпідряднику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією.

Державне бюро розслідувань завершило розслідування у справі про заволодіння 4,7 млн грн бюджетних коштів, які були виділені на будівництво казарм поліпшеного планування у Львові.

Про це інформує пресслужба ДБР.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор та власник підприємства (генпідрядник) умисно підробив акти приймання виконаних будівельних робіт, в яких зазначив обсяги, види та вартість виконаних робіт, які фактично не були виконанні. Він підписав їх, завірив печаткою товариства та надав до Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління.

Як пояснили в ДБР, директор підприємства таким чином вирішив "відмити" 2,4 млн грн. Для цього він здійснив низку перерахунків вказаних грошей на інший розрахунковий рахунок підприємства, які надалі були спрямовані підприємством на видачу готівки з банкомата по картці та особисто отримані керівником підприємства.

Таким чином, за даними ДБР, державі було завдано збитків на 4,7 млн грн.

Тепер керівника компанії підозрюють за трьома статтями ККУ: в заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах; службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки; легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.

Генпідряднику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Крім того, як зазначили в ДБР, будівельні роботи були виконані з порушенням проєктної документації та будівельних норм, що може призвести до повного руйнування казарм.

Нагадаємо, у липні 2020 року детективи НАБУ викрили злочинну групу з п’ятьох осіб, яка організувала корупційну схему закупівлі для військовослужбовців НГУ квартир, непридатних для проживання. Усього у справі про заволодіння майном Національної гвардії України на 81,64 млн гривень підозрюються вісім осіб, зокрема колишній народний депутат України Максим Микитась.