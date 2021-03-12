Міністр Чернишов відновив засідання комісії з питань регіонального розвитку

11 березня під головуванням міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова відбулось засідання Міжвідомчої координаційної комісії з питань регіонального розвитку.

Про це повідомляє пресслужба Мінрегіону.

Міжвідомча комісія була створена 2015 року. Її діяльність була відновлена після завершення першого етапу реформи децентралізації за ініціативи Чернишова. На думку міністра, ця комісія має стати дієвим механізмом координації та реагування центральних органів виконавчої влади на проблеми розвитку регіонів і громад.

“Завершення першого етапу реформи децентралізації та, власне, нова система адміністративно-територіального устрою є дуже важливим кроком для формування та реалізації державної регіональної політики, яка на сьогодні є одним із головних пріоритетів у порядку денному діяльності уряду”, - наводяться у повідомленні слова Олексія Чернишова.

На засіданні обговорили питання:

удосконалення законодавства щодо функціонування державного фонду регіонального розвитку;

презентацію платформи "Дія. Бізнес" та плани розвитку ЦНАПів у регіонах;

створення індустріальних парків та фінансування їх інфраструктури, у тому числі за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

Нагадаємо, 4 березня відбулося друге засідання Комісії з відбору проєктів, що можуть реалізовуватися коштом Державного фонду регіонального розвитку у 2021 році.