ВАКС призупинив провадження на час розшуку судді Вовка та відмовив у відводі слідчого судді

Голова ОАСК усьоме не з'явився на засідання з обрання йому запобіжного заходу.

Вищий антикорупційний суд постановив зупинити судове провадження на час розшуку голови Окружного адміністративного суду Павла Вовка та відмовив у відводі слідчого судді.

Про це повідомила пресслужба суду.

Зазначається, що сьогодні, 15 березня, суд розглянув клопотання прокурора САП щодо повторного приводу Вовка для обрання запобіжного заходу у вигляді застави. Підозрюваний на судове засідання не з’явився.

"Слідчий суддя ВАКС, із застосування положень ст. 335 КПК України, постановив зупинити провадження за клопотанням до розшуку підозрюваного. Також сьогодні було відмовлено у заяві про відвід слідчого судді від розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування", - йдеться у повідомленні ВАКС.

Нагадаємо, 9 березня ВАКС ушосте дозволив примусовий привід Вовка до суду. Детективи НАБУ знову не знайшли голову ОАСК за адресою реєстрації та роботи, тож суддя ухвалив повторне рішення про привід.

Сам Вовк називає рішення про його примусовий привід незаконними і заявив, що не буде їх виконувати.

17 липня минулого року Вовку, його заступнику, п’ятьом суддям ОАСК, голові Державної судової адміністрації України та ще чотирьом особам було повідомлено про підозру. Їм інкримінують створення злочинної організації та захоплення влади. Підозри ґрунтуються на вивченні записів розмов у кабінеті Вовка, частина з яких була опублікована у 2019 році. Там на записах Вовк обговорює, як він збирається тиснути за допомогою судових рішень на різні органи влади, щоб отримувати потрібні собі рішення.

За версією слідства, підозрювані ухвалювали замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних та бізнес кіл. Зокрема, для цього голова ОАСК використовував схему з подання штучних адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи осіб до свого ж суду з подальшим їх розглядом із наперед визначеним результатом.