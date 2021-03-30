Назвали війну війною: Рада ухвалила заяву про ескалацію російсько-українського конфлікту

Така кваліфікація означає відкрите визнання того, що Україна перебуває в стані війни з Росією.

Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила заяву щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту.

За проголосували 308 парламентарі. Голосували всі політсили, крім ОПЗЖ, яка покинула зал ще до голосування.

Народний депутат Олександр Мережко (СН) на своїй сторінці в Facebook пояснив, що в цій заяві "нарешті речі називаються своїми іменами: тобто війна називається війною".

"Іншими словами, дається чітка і недвозначна юридична кваліфікація "конфлікту на Сході України". Цей конфлікт в термінах міжнародного права є міжнародним збройним конфліктом, точніше, як це вказано у назві заяви, - це "російсько-український збройний конфлікт". Це - міжнародний збройний конфлікт, який виник в результаті збройної агресії Росії проти України", - пояснив він.

За словами Мережка, така кваліфікація означає відкрите визнання того, що Україна перебуває в стані війни з Росією.

У тексті заяви йдеться про те, що війна Росії проти України триває з 20 лютого 2014. Унаслідок цього було окуповано Крим і Севастополь, а також частини Донецької і Луганської областей, загинуло понад 13 000 українців, понад 30 000 поранено.

Підкреслюється також, що у вересні 2021 в Білорусі плануються спільні білорусько-російські навчання, які становлять небезпеку для України та сприймаються як загроза ескалації міжнародного збройного конфлікту між Україною і РФ.

Згадано також про масовані обстріли 26 березня, в ході яких було убито чотирьох українських захиснків, ще двоє були поранені.

"Кремль має припинити вводити в оману весь цивілізований світ безпідставними заявами про те, що Росія нібито не є стороною конфлікту. Безпосередня роль і участь Російської Федерації у триваючому на сході України збройному конфлікті задокументована та відома міжнародному співтовариству. Росія як сторона міжнародного збройного конфлікту має визнати свою відповідальність за розв’язування збройної агресії проти України й докласти усіх зусиль для врегулювання конфлікту", - йдеться у заяві.

Верховна Рада цією заявою:

вимагає від Росії негайно припинити бойові дії та неухильно дотримуватися режиму припинення вогню, повністю виконати свої міжнародні зобов'язання та вивести з України свою армію, найманців, збройні формування, які вона очолює, забезпечує та фінансує, їхню зброю і техніку та повернути Україні повний контроль над її міжнародно визнаними кордонами

вітає зусилля Президента України Володимира Зеленського з невідкладної активізації контактів у "Нормандському форматі" з метою спонукання Росії до виконання нею своїх зобов’язань як сторони конфлікту

закликає парламенти іноземних держав і міжнародні парламентські організації засудити агресивну політику Російської Федерації щодо України, у т.ч. останню хвилю ескалації у зоні конфлікту

закликає світове співтовариство до продовження та посилення міжнародного політичного й економічного тиску на Російську Федерацію з метою припинення агресії, виведення іноземних військ і озброєння з території України, повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів

звертається до міжнародних організацій і міжнародних юрисдикційних інституцій із закликом вжити всіх можливих заходів задля розслідування випадків серйозних порушень міжнародного права в ході збройної агресії Російської Федерації проти України, в тому числі скоєння збройними формуваннями РФ злочинів агресії, воєнних злочинів і злочинів проти людяності.

Нагадаємо, 26 березня біля Шумів вдень загинули четверо українських військових. Російські війська обстріляли позиції українських захисників з мінометів.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час доповіді в парламенті розповів, що снайперський вогонь вівся в спини українців з водонасосної станції. Противник намагався провокувати відкриття вогню у відповідь по станції, яка є об'єктом критичної інфраструктури.

Під час виконання завдання внаслідок снайперського вогню отримав смертельне кульове поранення старший солдат Барнич, командир групи підполковник Коваль, надаючи йому допомогу, отримав несумісне з життям вогнепальне поранення. Старшина солдат Бруска отримав важкі кульові поранення, старший солдат Гищук - поранення середньої тяжкості. Старший солдат Абрамович і старший солдат Гайченко, які прибули для підтримки, потрапили під снайперській вогонь і були вбиті.