Геращенко про вибори на Донеччині: на жаль, "Голос" і "Батьківщина" нас не почули

Влада усіляко перешкоджала кандидатці від «Європейської Солідарності», дитячому кардіохірургу Юлії Кузьменко вести передвиборчу кампанію. Натомість допустила до виборів кандидатів, які проводили відверто антиукраїнську політику. Про це під час брифінгу за підсумками довиборів на 50-му окрузі в Донецькій області заявила співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко.

«Влада продовжує свою війну з опозицією, волонтерами, ветеранами і Юлією Кузьменко. Нашу кандидатку просто не випустили на округ, щоб вона сама за себе вела агітацію. І тому це були вибори без кандидата, дуже складні для нашої політичної сили», – зазначила Геращенко.

За її словами, переможцями виборів стали люди, які мали безпосередню причетність до організації так званих «референдумів», піднімали прапори так званих «ДНР».

«Ще один кандидат. СБУ однією рукою заводить справи на Шарія, а другою рукою не помічає того, що представники цієї партії продовжують балотуватися на виборах. Там йшов адвокат, який представляв в українських судах інтереси беркутівців, а також інших персонажів, за яких так билася Москва, щоб їх витягти з українських тюрем, де вони відбували покарання або знаходилися в процесі слідства саме по справах щодо територіальної цілісності і суверенітету України. Ось такі персонажі спокійно балотуються в Україні і отримують підтримку каналів, адмінресурсу. І СБУ тут ніяких ризиків для Донбасу не помічає», – констатувала Ірина Геращенко.

Попри це, вважаэ депутатка, команда «ЄС» у таких умовах отримала гідний результат.

«Насправді для нас дуже важливий той результат, який ми отримали. Але він міг бути на порядок вищий, якби демократичні сили були здатні до об’єднання і почули цей сигнал: давайте об’єднаємося і підтримаємо одного кандидата.

«На жаль, партії, до яких ми ставимося з величезною повагою, це і «Голос», і «Батьківщина», і позапарламентські політичні сили демократичного спектру не об’єдналися. В результаті розпорошення голосів хтось отримав менше 1%, хтось трошки більше 1%, а ми могли б разом зібрати цих 10%, щоб продемонструвати величезний потенціал Донеччини на такі об’єднання», – наголосила Геращенко.