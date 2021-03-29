Депутати стверджують, що керівництво партії відійшло від демократичних та антиолігархічних принципів.

10 народних депутатів від фракції “Голос” оприлюднили заяву з вимогою провести позачерговий з’їзд партії для переобрання керівництва політсили.

Текст заяви на своїй сторінці у Facebook оприлюднила народний депутат (“Голос”) Соломія Бобровська.

"Ми, народні депутати фракції "Голос" констатуємо, що керівництво партії і фракції використовують "Голос", як інструмент для задоволення власних інтересів, самопіару, підігрування владі і олігархам, які намагаються знищити незалежну політичну силу", - наголошується в заяві.

Депутати стверджують, що керівництво партії відійшло від демократичних та антиолігархічних принципів. Вони наголошують, що після спроб конструктивно вирішити ці розбіжності на них почався тиск.

Нардепи закидають керівництву партії відмову від захисту антикорупційних органів та відмову керівництва партії та фракції підписувати постанову про звільнення генпрокурорки Венедіктової. Нардепи засудили ведення керівництвом перемовин про можливу коаліцію з Слугами Народу та рішення підтримати меморіальний проєкт Бабиного Яру.

Депутати також обурені порушенням з боку керівництва партії принципів внутрішньопартійної демократії та прозорості. Вони також стверджують, що керівництво партії монополізувало всі ресурси, одноосібно приймає рішення про їх витрати та не бажає оприлюднювати звіти про витрачені партійні кошти.

“Ми вимагаємо проведення з’їзду та провести нові вибори керівництва партії”, - наголошується у повідомленні.

Свої підписи під документом поставили народні депутати Соломія Бобровська, Галина Васильченко, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Наталя Піпа, Ольга Стефанишина, Олександра Устинова, Володимир Цабаль, Андрій Шараськін, Ярослав Юрчишин.

Нагадаємо,за інформацією Комітету виборців України, у Верховній Раді IX скликання найчастіше за закони голосують депутати "Слуги Народу", групи "Довіра" та фракції "Голос".