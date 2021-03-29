Рада заслухає доповідь Хомчака щодо ситуації на Донбасі

За підсумком буде затверджено постанову про засудження дій Росії.

Верховна рада України заслухає 30 березня доповідь головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака у зв'язку з загостренням на Донбасі.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на брифінгу, який транслював телеканал "Україна 24".

Він зазначив, що розгляд цього питання має зайняти близько півгодини. За підсумком буде затверджено постанову про засудження дій Росії.

"Буде доповідь начальника Генштабу, пана Хомчака, який доповість про поточний стан справ на фронті", - зазначив Арахамія.

Нагадаємо, минулого тижня в результаті обстрілу бойовиків в районі Шумів Донецької області загинули четверо українських бійців. Після цього Київ ініціював позачергове засідання підгрупи ТКГ з безпеки, але воно не відбулося. Крім того, президент Володимир Зеленський звернувся за допомогою до "нормандської четвірці" і анонсував переговори з лідерами нормандського формату.

У Кремлі заявили, що готують конференцію Путіна, Меркель і Макрона без участі Зеленського.