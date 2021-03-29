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Окупанти обстріляли Водяне із 120-мм мінометів

За добу зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку російських найманців.

Окупанти обстріляли Водяне із 120-мм мінометів
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

за минулу добу, 28 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксували 10 порушень режиму припинення вогню, з яких 8 обстрілів українських позицій, одне дистанційне мінування і один обстріл населеного пункту.

Бойових втрат серед українських захисників і цивільного населення немає, повідомляє пресцентр ООС у ранковому зведенні.

Зокрема, неподалік Талаківки і Водяного (Приазов'я) по українських захисниках противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Біля Причепилівки ворог застосував ручний протитанковий гранатомет. Поблизу селищ Південне і Широкине противник обстрілював позиції українських захисників з мінометів калібру 82 мм.

У напрямку населеного пункту Луганське ворог здійснив дистанційне мінування позицій українських захисників з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2. Також з мінометів 120-мм обстріляли Водяне.

"Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації і її найманців повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін", - наголосили в штабі.

Від початку цієї доби російські найманці на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню. Біля Світлодарська окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Втрат серед захисників Збройних сил України немає.

Нагадаємо, протягом суботи, 27 березня у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі окупанти 11 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових не було.

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