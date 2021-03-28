За підтримки Bellingcat встановлені ключові військові злочинці з російським громадянством, які захопили фонд "Ізоляція".

Про це у соцмережі Facebook написав журналіст Станіслав Асєєв.

“Всі троє причетні до жорстоких тортур, побоїв, принижень людської гідності. Однак тепер, маючи дані їхніх російських паспортів, можна офіційно пред'являти претензії Російської Федерації за порушення законів і звичаїв ведення війни, що, сподіваюся, буде ініційовано найближчим часом як на ТКГ, так і нашим МЗС”, – написав він.

1) Кривонос Юрій Сергійович, 29.12.1978 р.н., позивний "Товстий".

Паспорт громадянина РФ: Серія 6019 № 587195

Зайняв місце Палича (Куликівського Дениса) як куратора "Ізоляції".

2) Бутенко Володимир Володимирович, 17.05.1980 р.н., позивний "Бут".

Паспорт громадянина РФ: Серія 6019 № 616516

Права рука Кривоноса, один з старших по зміні.

3) Єрйомічев Руслан Володимирович, 15.07.1979 р.н., позивний "Єрмак".

Паспорт громадянина РФ: Серія 6019 № 627493

Головний любитель молодих дівчаток на "Ізоляції".

“Від себе хочу сказати цим людям наступне. Я знаю, що ви читаєте всі мої публікації. Так ось: зараз на "Обозревателе" викладається інформація по ще одному військовому злочинцеві, вашому шефу - Леніну. Ви люди приблизно одної "гідності", але різниця в тому, що він віджав мільйони і може в будь-який момент розчинитися з ними в Росії, - а ви увійшли в саму ганебну сторінку історії як військові злочинці за 40 тисяч рублів зарплати і палицю ковбаси, яку віджимають на "Ізоляції" у полонених з передачок. Я 28 місяців слухав, як ви б'єте жінок в сусідніх камерах, змушуєте співати пісні під тортури і затягували людей з електроопіками в камери, де вони і далі повинні "тримати стіну плачу". Вам всім було дуже смішно. Тепер посміємося ми”, – додав журналіст.

Нагадаємо, "Ізоляція" – це недержавний фонд, відкритий у 2010 році в Донецьку на території колишнього заводу з виробництва ізоляційних матеріалів. Фонд здійснює свою діяльність у трьох напрямках: спеціальні артпроєкти в діалозі з територією Ізоляції, освітні програми та проєкти, орієнтовані на активізацію життя спільнот.

Після захоплення будівлі бойовиками у 2014 році фонд переїхав до Києва.

9 червня 2020 року, у шосту річницю захоплення "Ізоляції", фонд оголосив, що має намір повернутися на Донбас.