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Київський фотограф Олексій Іванов помер від коронавірусу

38-річний чоловік хворів з 11 березня.

Київський фотограф Олексій Іванов помер від коронавірусу

Від наслідків коронавірусної інфекції 26 березня помер відомий київський фотограф Олексій Іванов. Йому було 38 років, пише Детектор Медіа.

Про смерть повідомили його друзі та колеги, зокрема фотожурналіст Олександр Хоменко.

«Два тижні тому написав, що захворів на ковід, через чотири дні потрапив до лікарні, а вчора чи позавчора його підключили до ШВЛ. І все, людини нема. Мінус один хороший знайомий», – написав він у Facebook.

За словами однієї з друзів фотографа, Альони Мальчевської, у Іванова було двостороння пневмонія, з 20 березня він був у реанімації.

Останній допис Олексія Іванова у соцмережі датований 11 березня.

«Сьогодні офіційно підтвердили. Вступаю в клуб "коронованих". Буду знімати з себе "корону" і видужувати від COVID-19. Всім не хворіти і бути здоровими», – написав він.

Олексій Іванов з 2003 до 2011 року працював фотокореспондентом у газеті «Україна Бізнес Ревю». З 2012 року по 2018-й був – у газеті «Вечірній Київ». Співпрацював також із сайтом «Вечірній Київ» та газетою «День».

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