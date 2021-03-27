У суботу, 27 березня поблизу с. Прибужани Миколаївської області внаслідок лобового зіткнення вантажівки та легковика загинуло троє осіб.

Про це повідомили місцеві надзввичайники.

ДТП сталася на автошляху “Одесса - Новий буг”.

На місце події було направлено черговий караул 12 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.

Фото: ДСНС

Як стало відомо, зіткнулися вантажний автомобіль Renault Magnum та легковий OPEL Vectra.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

“Внаслідок лобового зіткнення загинуло троє людей з легковика. Рятувальники деблокують тіла людей з поневіченого автомобіля, після завершення роботи слідчо-оперативної групи поліції”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Одеській трасі легковий автомобіль в'їхав у стоячу вантажівку, водій загинув.