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На Миколаївщині внаслідок лобового зіткнення вантажівки та легковика загинуло троє осіб

ДТП сталася на автошляху “Одесса - Новий буг”.

У суботу, 27 березня поблизу с. Прибужани Миколаївської області внаслідок лобового зіткнення вантажівки та легковика загинуло троє осіб.

Про це повідомили місцеві надзввичайники.

ДТП сталася на автошляху “Одесса - Новий буг”.

На місце події було направлено черговий караул 12 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.

Фото: ДСНС

Як стало відомо, зіткнулися вантажний автомобіль Renault Magnum та легковий OPEL Vectra.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

“Внаслідок лобового зіткнення загинуло троє людей з легковика. Рятувальники деблокують тіла людей з поневіченого автомобіля, після завершення роботи слідчо-оперативної групи поліції”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Одеській трасі легковий автомобіль в'їхав у стоячу вантажівку, водій загинув.

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