Померла депутатка Львівської міської ради Олена Пасевич

За попередніми висновками причиною смерті став обрив тромба.

Депутатка Львівської міської ради від "Європейської солідарності" Олена Пасевич померла у віці 42 років. Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

Фото: https://www.facebook.com/andriy.sadovyi Олена Пасевич

"Стало відомо, що раптово відійшла у вічність депутатка Львівської міської ради, вдова Героя АТО Олена Пасевич. Громада міста висловлює щирі співчуття родині, друзям, колегам", - йдеться у повідомленні міськради.

Співчуття через смерть депутатки висловив також міський голова Львова Андрій Садовий.

"Дуже раптова і болюча втрата. Молода любляча мама, вдова Героя АТО, волонтерка, активна захисниця інтересів учасників бойових дій, депутатка міської ради. Щирі співчуття всім рідним та близьким Олени Пасевич. Світла пам"ять", - зазначив очільник міста.

Як повідомляє Zaxid.net, попередні висновки свідчать, що причиною смерті Олени Пасевич став обрив тромба. Медики "швидкої допомоги" приїхали на виклик о 19:20, але змогли лише констатувати смерть.

Олена Пасевич народилася у Львові, кандидат економічних наук, доцент, викладач економіки та маркетингу з 20-річним досвідом, волонтер, автор місцевих програм у сфері соціального захисту окремих категорій громадян.

У львівській політиці Олена Пасевич з’явилася після Революції Гідності. Її чоловік Іван Пасевич, старший лейтенант ЗСУ, загинув 16 серпня 2014 під час обстрілу біля села Красне на Луганщині.

Після смерті чоловіка Олена Пасевич стала радницею міського голови з питань учасників АТО/ООС та членів їхніх сімей. Активно займалася волонтерською допомогою військовим. У 2015 році вона стала депутаткою міської ради від «Самопомочі».