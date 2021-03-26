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Біля Шумів загинули четверо українських військових, ще двоє поранено (оновлено)

Російські війська обстріляли позиції ОС з мінометів.

Біля Шумів загинули четверо українських військових, ще двоє поранено (оновлено)
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Біля Шумів на Донбасі вдень 26 березня загинули четверо українських військових.

Про це повідомив головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"О 13:45 російські війська обстріляли з мінометів українські позиції в районі селища Шуми. В результаті обстрілу загинуло 4 українських військовослужбовців", - написав він у фейсбуці.

Бутусов зазначив, що після ротації 503-го батальйону морської піхоти російські війська різко посилили активність у цьому районі.

"Ситуація не може не викликати занепокоєння, саме тут одна з тих точок, де противник постійно проводить обстріл з гаубиць, мінометів і стрілецької зброї. Саме в Шумах російське командування в листопаді 2020-го вимагало провести "інспекцію" української лінії оборони. Є висока ймовірність, що в районі Шумів може послідувати російська атака для захоплення передових українських позицій", - додав журналіст.

Оновлення. У пресслужбі Української делегації у ТКГ на Донбасі підтвердили інформацію про загиблих.

"Сьогодні, 26 березня близько 14.00 на напрямку Шуми в результаті обстрілу противником наших позицій загинуло четверо та поранено двоє військовослужбовців ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Наразі Українська делегація збирається на екстрену внутрішню нараду.

"Наша делегація висловлює щирі співчуття рідним та близьким військових, що загинув за Україну", - зазначили у пресслужбі.

Нагадаємо, в суботу, 20 березня біля селища Шуми на Донбасі загинув 28-річний військовий з Кропивницького Кирило Биковський.

19 березня біля Водяного через мінометний обстріл загинув молодший сержант Андрій Грабар (1995 р.н.) з 36-ї окремої бригади морської піхоти.

18 березня біля Південного загинув молодший сержант Віктор Пасєка (1965 р.н.) з 10-ї гірської штурмової бригади.

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