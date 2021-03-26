Ставлення українців до акцій в підтримку Стерненка різко погіршилося

Ставлення українців до масових акцій в підтримку Сергія Стерненка різко погіршилося.

Про це свідчать результати соціологічного опитування групи "Рейтинг", яке провели 23-24 березня методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера. Було опитано 2500 респондентів.

43% опитаних сказали, що не підтримують протестні акції на підтримку Стерненка, хоча на початку березня таких було тільки 29%. Ще 23% підтримують, але не хочуть брати у них участь (відсоток майже не помінявся), 4% і підтримують, і готові брати участь. Байдуже до них ставляться 21% опитаних.

Найбільша підтримка - серед прихильників "Європейської солідарності" і "Голосу", найменша - серед "шаріївців" і прихильників партії Мураєва.

74% респондентів сказали, що чули про акцію на підтримку Сергія Стерненка, у ході якої було пошкоджено будівлю Офісу Президента. Переважна більшість опитаних вважають, що мітингарів потрібно покарати за вчинений вандалізм. 65% сказали, що потрібно було б змусити учасників акції прибрати за собою чи оплатити збитки, а 20% взагалі за те, щоб завести проти них кримінальні справи, аж до ув’язнення.

Лише 9% за те, що не реагувати на це.

Похибка дослідження - не більше 2,0%.

Нагадаємо, 23 лютого одеський суд визнав Сергія Стерненка та Руслана Демчука винними у розбійному нападі на депутата Комінтернівської райради Одеси і колишнього керівника райорганізації партії "Родіна" Сергія Щербіча, що нібито стався у 2015 році.

Їм призначили покарання покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці. До набрання вироку законної сили вони повинні знаходитися під вартою.

Тюремний строк Стерненку дали за ч. 2 ст. 187 (розбійний напад) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу. Його також визнали винним за ч. 2 ст. 146 (викрадення людини), але звільнили від покарання у зв’язку із закінченням строку притягнення до кримінальної відповідальності.

Ввечері 20 березня близько тисячі активістів прийшли на Банкову на протест проти вироку Сергію Стерненку. Під час акції було використано фаєри, димові шашки, петарди, вибухові пакети, феєрверк. Стіни Офісу президента розписали лозунгами, а табличку з написом "Президент України" підпалили.

За фактом подій Печерське управління поліції розпочало кримінальне провадження на ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. На акції затримали чоловіка, який розбив кілька шибок.

В МВС заявили, що учасники протесту намагалися спровокувати кровопролиття. На думку заступника міністра Антона Геращенко, за провокаціями начебто міг стояти Петро Порошенко. Партія Порошенка "Європейська Солдарність" назвало заяву Геращенко брехнею і параноєю.

У Верховній Раді ініціювали позачергове засідання, щоб за участі силовиків ухвалити постанову з оцінкою даної події.