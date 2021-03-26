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Президентський рейтинг Зеленського підріс до 24,7%, - опитування

Найближчі конкуренти - Порошенко і Бойко.

Президентський рейтинг Зеленського підріс до 24,7%, - опитування
Фото: пресс-служба президента

Володимир Зеленський виграв би перший тур президентських виборів, якби вони відбулися в кінці березня.

Про це свідчать результати соціологічного опитування групи "Рейтинг", яке провели 23-24 березня методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера. Було опитано 2500 респондентів.

За нього готові проголосувати 24,7% респондентів (серед тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором).

Його найближчі конкуренти - лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко (13,9%) та лідер проросійської партії "ОПЗЖ" Юрій Бойко (12,6%).

Далі в рейтингу ідуть: 

  • Юлія Тимошенко - 11,8%
  • Ігор Смешко - 7,7%
  • Володимир Гройсман – 5,2%
  • Дмитро Разумкова– 3,8%
  • Олег Ляшко – 3,7%
  • Євген Мураєв – 3,7%
  • Анатолій Гриценко – 3,3%
  • Арсеній Яценюк – 2,8%
  • Олег Тягнибок – 1,6%
  • Кіра Рудик – 0,5%.

Похибка дослідження - не більше 2,0%.

Нагадаємо, на початку березня опитування "Рейтинга" давало Зеленському 22,5%, Порошенку - 14,6%, а Бойку - 11,6%.Центр Разумкова, який також робив опитування на початку березня, давав Зеленському 27,4%, Порошенку - 19,7%, Бойку - 17,1%

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