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Центр Разумкова оприлюднив свіжі президентські рейтинги

Зеленський перемагає будь-якого кандидата в другому турі.

Центр Разумкова оприлюднив свіжі президентські рейтинги
Фото: EPA/UPG

Володимир Зеленський виграв би вибори президента, якби вони проводилися у березні 2021 року. Як свідчать дані останнього соцопитування "Центру Разумкова", у першому турі він може розраховувати на підтримку 27,4% респондентів, а у другому турі перемагає будь-якого рейтингового кандидата.

Високий рейтинг мають також Петро Порошенко (19,7% серед тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором), Юрій Бойко (17,1%).

За Тимошенко готові проголосувати 10,1% респондентів, за Ігоря Смешка - 6,3%, за Володимира Гройсмана - 3,3%. Решта потенційних кандидатів, у тому числі Дмитро Разумков (який має кращий рівень довіри, ніж навіть Зеленський), набрали би менше 3%.

У випадку, якби кандидатом від ОПЗЖ замість Бойка був Віктор Медведчук, він набрав би лише 8,3% - менше, ніж Тимошенко.

Під час опитування респондентам пропонувалося також обрати, за кого з політиків вони проголосували б, якби відбувся другий тур виборів президента України. Другий тур моделювався за участі чотирьох кандидатів: Зеленський, Бойко, Порошенко, Разумков.

Виявилося, що Зеленський перемагає будь-кого з цих суперників, Бойко програє всім, а Разумков мав би шанси проти Порошенка. 

Голоси розподілилися б наступним чином:

  • Зеленський - Порошенко: 57,2% на 42,8%
  • Зеленський - Бойко: 66,4% на 33,6%
  • Зеленський - Разумков: 62,9% на 37,1%
  • Разумков - Бойко: 65,3% на 34,7%
  • Разумков - Порошенко: 56,1% на 43,9%
  • Порошенко - Бойко: 58,0% на 42,0%

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 9 березня 2021 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, останнє опитування групи "Рейтинг" дало Зеленському 22,5%, а Порошенку - 14,6%, а опитування КМІС - 22,7% і 18,3% відповідно.

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