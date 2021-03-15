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"Слуга народу" змінила очільника парторганізації на Житомирщині

Організацію очолить депутат Арсеній Пушкаренко замість Андрія Клочко.

"Слуга народу" змінила очільника парторганізації на Житомирщині
Арсеній Пушкаренко
Фото: tsn.ua

Житомирську організацію партії "Слуга народу" очолить депутат Арсеній Пушкаренко.

Про це повідомила нардепка від "Слуги народу" Юлія Гришина у своєму Тelegram-каналі.

"Народний депутат Арсеній Пушкаренко очолить Житомирську організацію партії "Слуга Народу" замість Андрія Клочко", - написала вона.

Подробиць Гришина не розповіла.

Нагадаємо, у червні минулого року народний депутат, голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Клочко очолив житомирську обласну організацію партії "Слуга Народу".

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