"Слуга народу" змінила очільника парторганізації на Житомирщині

Житомирську організацію партії "Слуга народу" очолить депутат Арсеній Пушкаренко.

Про це повідомила нардепка від "Слуги народу" Юлія Гришина у своєму Тelegram-каналі.

"Народний депутат Арсеній Пушкаренко очолить Житомирську організацію партії "Слуга Народу" замість Андрія Клочко", - написала вона.

Подробиць Гришина не розповіла.

Нагадаємо, у червні минулого року народний депутат, голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Клочко очолив житомирську обласну організацію партії "Слуга Народу".