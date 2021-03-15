"Слуга народу" змінила очільника парторганізації на Житомирщині

Житомирську організацію партії "Слуга народу" очолить депутат Арсеній Пушкаренко.
Про це повідомила нардепка від "Слуги народу" Юлія Гришина у своєму Тelegram-каналі.
"Народний депутат Арсеній Пушкаренко очолить Житомирську організацію партії "Слуга Народу" замість Андрія Клочко", - написала вона.
Подробиць Гришина не розповіла.
Нагадаємо, у червні минулого року народний депутат, голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Клочко очолив житомирську обласну організацію партії "Слуга Народу".