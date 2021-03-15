Дубінського виключили з партії "Слуга народу"

Народного депутата Олександра Дубінського виключено із членів політичної партії «Слуга Народу» за порушення статуту та непокору керівним органам партії. Про це йдеться у розпорядженні голови партії Олександра Корнієнка, інформує пресслужба політсили.

У цьому документі пояснюється, що на 14 березня 2021 року було скликано збори (конференцію) Київської обласної організації «Слуги Народу» для вирішення питань щодо переобрання керівних органів цієї організації. На цих зборах новим керівником Київської обласної організації партії «Слуга Народу» було обрано народного депутата Андрія Мотовиловця.

Водночас 14 березня Олександр Дубінський опублікував відеозвернення, з якого стало відомо, що за ініціативою нардепа в цей же день було проведено якийсь захід, де було ухвалено рішення про переобрання голови та обрання членів Політичної ради Київської обласної організації.

"Проте розгляд питання щодо обрання голови структурного утворення партії «Слуга Народу» неможливий без попереднього затвердження головою партії та погодження головами Політради та Національної ради громад – відповідно до пунктів 9.1.6. та 12.24. Статуту. Такими своїми діями Олександр Дубінський грубо порушив вимоги Статуту. Окрім цього, дії Дубінського щодо проведення конференції із грубим порушенням вимог Статуту дискредитують партію «Слуга Народу», що є неприпустимим з огляду на положення пункту 4.16.3. Статуту", - сказано в повідомленні.

Документ також доводить до відома Олександра Дубінського, що він може оскаржити зазначене рішення на наступному з’їзді партії.

Оновлення. Олександр Корнієнко на брифінгу в парламенті прокоментував це рішення, повідомляє кореспондент LB.ua.

"Є такий факт (виключення з партії). Пан Олександр, я так розумію, відчував останнім часом певні незручності від того, що він (Устав) на нього розповсюджується... А він хотів проводити якісь свої конференції, незаплановані, приймати якісь рішення, не узгоджені з керівництвом партії. Тому ми йому відкрили шлях у велику або малу політику. Як він сам вже вирішить. Якщо зелений колір тобі вже недоречний, хочеться його позбутися, то, як в класиці, переписці, яка відома на всю країну, зелений колір вже над ним не тяготіє. Тепер вже він може обирати з будь-яких там кольорів. Є і фіолетові кольори на політичному плані, червоні, круглі кольори та кола. Тепер в нашій партії ми будемо без нього, а він без нас", — сказав він.

Корнієнко наголосив, що Дубінський продовжить обіймати посаду заступника фінансового комітету Ради.

"Звичайно. Парламентська та партійна діяльність - це різні... Він є позафракційним депутатом, він виключений із фракції «Слуга народу», залишається заступником голови комітету. Лишається, працює. Вносить ініціативи, закони", – додав він.

Олександр Дубінський на своєму каналі в Telegram пообіцяв прокоментувати своє виключення згодом, "після закінчення 24 годин, які я вчора дав Зеленському, щоб він відповів на просте питання – чи давав він дозвіл афристам шахрайськими діями захопити керівництво Київської обласної організації СН".

Нагадаємо, 11-ий З’їзд партії “Слуга народу” схвалив 13 березня нову редакцію статуту партії і доктрину політичної сили. Згідно зі змінами, у партії з’являться Політична рада і Національна рада громад.

Як повідомляли, 11 січня депутат Дубінський потрапив під американські санкції. Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США назвало його частиною пов’язаної з Росією мережі закордонного впливу.

Через кілька днів після цього перестав працювати сайт dubinsky.pro, домен якого було зареєстровано через американський хостинг, та Youtube-канал Дубінського.

1 лютого Дубінського виключили з фракції "Слуга народу".