Американські ЗМІ пояснили, чому Байден відкладає розмову із Зеленським

"Він не бореться з усієї сили, щоб подолати корупцію".

Джо Байден досі не зателефонував президентові України Володимиру Зеленському через те, що нова адміністрація США намагається спонукати Зеленського до боротьби з корупцією в країні, реформ і підтримки звинувачень проти олігарха Ігоря Коломойського.

Про це у статті "Президент України знову потрапляє під тиск США – цього разу з поважних причин" пише The Washington Post.

"Нова адміністрація США намагається спонукати Зеленського боротися з повальною корупцією в його власній країні, що життєво важливо для стабілізації її економіки та збереження її хиткої незалежності від Росії", – зазначається у статті.

Видання нагадало, що Зеленський обіцяв змінити відносини з олігархом Ігорем Коломойським, однак цього не сталося. ЗМІ пов'язуєз цим призупинення МВФ виплати Україні по кредитній угоді на 5 мільярдів доларів США, без яких країна, можливо, не зможе виплатити борг в кінці цього року.

"Зеленський, колишній актор і політичний неофіт, був обраний у 2019 році з обіцянками боротися з олігархами, брудними суддями і мафіозними мережами, що існують в Україні з моменту здобуття нею незалежності від Радянського Союзу. Але минулого року він відступив, звільнивши реформаторів зі свого уряду і президента центрального банку, загальмувавши судові реформи і заходи проти олігархів", – йдеться в статті.

"Байден був рішучим прихильником незалежності України, в якості віцепрезидента він відвідав країну і зажадав звільнення корумпованого державного прокурора. Нова адміністрація президента США відновлює цю прореформаторську політику", – додає видання.

Американське інтернет-видання Politico 13 березня у статті "Байден тримає Україну на відстані простягнутої руки" теж аналізує причини, чому Байден не квапиться встановлювати контакт зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.

Авторка статті Наташа Бертранд звертає увагу, що за 50 днів перебування на посаді президент США Джо Байден провів телефонні переговори з десятками світових лідерів – від союзників до супротивників. Утім, президент України Володимир Зеленський "досі чекає своєї черги", пише Радіо Свобода.

"Зеленському корисно посидіти і почекати своєї черги на дзвінок. Він не бореться з усієї сили, щоб подолати корупцію", – цитує авторка статті слова колишньої американської посадовиці, яка лишається близькою до адміністрації Байдена.

"Насправді проросійські олігархи (в Україні – ред.) набули надзвичайної сили з того часу, як Зеленський прийшов до влади. То ж коли станеться ця розмова сам на сам, до Зеленського треба виявляти сувору любов", – вважає особа, наближена до адміністрації Байдена.

Авторка статті вважає, що стратегія Байдена щодо України не є несподіваною, адже ще на посаді віцепрезидента Байден твердо наполягав на проведенні антикорупційних реформ в Україні.

Нещодавні санкції Державного департаменту щодо олігарха Ігоря Коломойського, вважає авторка Politico, є прямим натяком для України, що Зеленський має робити більше для того, щоб вгамувати олігархів.

Нагадаємо, 5 березня 2021 року США заборонили в'їзд Коломойському та членам його родини через його "причетність до значної корупції". Рішення, про яке оголосив особисто державний секретар США Ентоні Блінкен, було ухвалене відповідно до розділу 7031(c) Закону про фінансування Державного департаменту, іноземних операцій та дотичних програм 2020 року.

Незадовго до цього стало відомо, що у США призупинили цивільні позови щодо Коломойського і його бізнес-партнера Геннадія Боголюбова, щоб не зашкодити кримінальній справі проти них.

Зеленський прокоментував запровадження санкцій проти Коломойського аж 12 березня. Президент заявив, що Київ підтримує рішення Вашингтона про запровадження санкцій стосовно колишніх власників ПриватБанку. За словами голови держави, влада працює над поверненням виведених з країни коштів. "А от прізвища тут не мають жодної різниці: Медведчук, Коломойський, Порошенко, Ахметов, Пінчук, Фірташ чи будь-хто інший", - заявив Зеленський.