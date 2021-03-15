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Байден обдзвонив лідерів світу з посланням "Америка повернулася"

Підготовка телефонної розмови між Байденом і Зеленським лише ведеться.

46-й президент Сполучених Штатів Джо Байден, який вступив на посаду 20 січня 2021 року, заявив, що обдзвонив лідерів світу з посланням "Америка повернулася".

Фото: twitter.com/POTUS

Про це Байден написав у твіттері.

"З моменту вступу на посаду я обдзвонив лідерів з усього світу з простим посланням: Америка повернулася. Ми збираємося відновити наші міжнародні союзи і вирішити спільні проблеми, з якими стикаємося", - зазначив він.

23 лютого голова МЗС Кулеба повідомив про підготовку телефонної розмови між президентом США Джо Байденом і президентом України Володимиром Зеленським. У січні президент України подивився інаугурацію Байдена і запросив його в Київ. У МЗС не уточнили, коли можна очікувати візиту Володимира Зеленського до США і чи прийняв Джо Байден запрошення приїхати в Україну в серпні.

За даними МЗС, у лютому відбулися телефонні розмови міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, міністра оборони України Андрія Тарана з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

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