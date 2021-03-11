Конгрес США затвердив план порятунку економіки на $1,9 трлн

Обидві палати Конгресу США затвердили ініційований президентом Джо Байденом законопроєкт, який дозволяє направити $1,9 трлн на допомогу американській економіці, що постраждала від пандемії коронавірусу.

Як повідомляє “Укрінформ”, Палата представників США слідом за Сенатом проголосувала за документ у середу.

Законопроєкт, підтримали 220 конгресменів, проти висловилися 211 законодавців.

Наприкінці минулого тижня демократи скористалися мінімальною перевагою в Сенаті, щоби проголосувати за цю ініціативу. Зазначається,що республіканці не віддали жодного голосу за цей проєкт закону.

Голосування в середу в Палаті представників вважається великою політичною перемогою Джо Байдена, оскільки ця ініціатива була зрештою підтримана більшістю в Конгресі без суттєвих змін в остаточному вигляді.

Байден планує затвердити закон у п'ятницю.

План допомоги американській економіці, яка постраждала від пандемії коронавірусу, загальною вартістю $1,9 трлн був представлений Джо Байденом в середині січня. Стратегія, яка отримала назву "План порятунку Америки", спрямована на прискорення процесу вакцинації, пожвавлення економіки та відкриття шкіл.