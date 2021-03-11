Винахідник аудіокасети Лу Оттенс помер у віці 94 років

Оттенс помер у суботу, 6 березня, в своєму будинку в провінції Північний Брабант.

Інженер Лу Оттенс, який винайшов касети та брав участь у створенні компакт-дисків, помер у віці 94 років.

Про це повідомляє Dutchnews.

Зазначається, що Оттенс помер у суботу, 6 березня, в своєму будинку в провінції Північний Брабант.

Оттенс почав працювати у компанії Philips у 1952 році. Через вісім років він очолив відділ розробки продукції фірми, який тоді тільки створили.

Протягом року він та його команда розробили перший портативний магнітофон, яких в подальшому було продано понад 1 мільйон екземплярів.

Через два роки він здійснив революцію, винайшовши касету, яка прийшла на зміну громіздким бобінам.

Новий носій мав бути досить маленьким, щоб поміститися в кишеню куртки, вирішив Оттенс. У 1963 році перша касета у пластиковому корпусі була представлена на виставці електроніки з гаслом “менше, ніж пачка сигарет!”

Технологія була швидко скопійована японцями, але не мала єдиного формату. Оттенсу вдалося домовитись із Sony про використання запатентованого Philips механізму для впровадження стандартної касети, виробництво якої потім було розгорнуте у всьому світі. Загалом було продано понад 100 мільярдів таких касет.

Оттенс також брав участь у розробці компакт-диска, який так само став стандартом Sony-Philips і яких було продано понад 200 мільярдів екземплярів.

У 1986 році Оттенс пішов у відставку.

Його часто запитували, чи пишається він своїми винаходами, які дозволили мільйонам мати доступ до музики.

"У мене немає “набору гордості", - сказав Оттенс в одному з інтерв'ю, наголошуючи, що обидва винаходи були спільними зусиллями.

Нагадаємо, 5 лютого американський та канадський актор Крістофер Пламмер, відомий за фільмами "Звуки музики" та "Усі гроші світу", помер у віці 91 року.